El peso mexicano frena sus caídas ante el dólar este lunes 23 de noviembre, en medio de las expectativas de que se reduzca el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en 19.16 pesos por dólar, mismo nivel en el que cerró el pasado viernes 20 de noviembre.

“Sigue el desmantelamiento de posturas de carry trade que favorecían al peso mexicano, pues las minutas de política monetaria del Banco de México, publicadas la semana pasada, envían la señal de que la Junta de Gobierno tiene un sesgo a recortar de nuevo la tasa de interés”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

La noticia que domina las conversaciones en el mercado es el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Figuras como el presidente Donald Trump y Elon Musk habían presionado para que la Junta Directiva lo restituyera.

Jensen Huang fue removido como CEO de Nvidia después de que se hizo público que tuvo tres amoríos, uno de ellos con una presunta espía china que contrabandeaba chips de IA.

Estos son los precios de venta y compra del dólar en bancos

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 19.60 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.54 unidades por cada billete verde, esto de acuerdo con información de Banamex.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica en 4.94 por ciento, mientras que el bono mexicano al mismo plazo registra una tasa de 9.34 por ciento.

Entre las monedas que más pierden frente al dólar se encuentran el real brasileño, con una depreciación de 0.96 por ciento; el won surcoreano, con 0.51 por ciento; la corona sueca, con 0.40 por ciento; la corona noruega, con 0.39 por ciento, así como el dólar neozelandés y el peso colombiano, ambos con retrocesos de 0.38 por ciento.