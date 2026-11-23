El mensaje de despedida de Humberto Padgett a su familia antes de morir. (Foto: @HumbertoPadget3)

El periodista Humberto Padgett compartió un mensaje de despedida en un video hecho con inteligencia artificial previo a su muerte a causa del cáncer de lengua, enfermedad que también se extendió a sus pulmones y al hígado.

Con un mensaje dirigido a sus seres queridos, a quienes llamó cariñosamente “bandita preciosa”, el comunicador explicó que, pese a las circunstancias, no quería dejar de ser él mismo quien diera la noticia de su fallecimiento.

“La bestia del cáncer me venció”, expresó en el video con IA, en el que relató cómo la enfermedad avanzó desde su lengua hacia otros órganos y deterioró su salud hasta arrebatarle la voz.

“Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, expresó en la grabación.

En su despedida, Humberto Padgett también aprovechó para ofrecer disculpas a las personas a quienes pudo haber ofendido y agradecer a quienes, por distintas circunstancias, le permitieron conocer el mundo y se convirtieron en sus maestros.

“Ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé, a quien ofendí, y doy gracias a quienes, casi siempre por mera circunstancia, me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros”, resaltó.

El también reportero de Ciro Gómez Leyva cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y una invitación a acompañarlo metafóricamente en un nuevo viaje: “Muchas gracias. Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona”.

PERFIL: ¿Quién fue y dónde trabajó Humberto Padgett?

Humberto Padgett nació en la Ciudad de México en 1975 y estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su trayectoria profesional colaboró en distintos medios de comunicación, entre ellos Reforma, Grupo Imagen, Radio Fórmula y Eme Equis. También incursionó en la escritura con libros como Estado de México. La monarquía de la barbarie y Tamaulipas, la casta de los gobernadores, en los que abordó temas relacionados con la violencia y el poder político.

Uno de los episodios más difíciles de su carrera ocurrió en 2017, cuando fue amenazado de muerte, golpeado y despojado de sus pertenencias mientras realizaba una investigación periodística sobre la venta de drogas al menudeo en Ciudad Universitaria.

Años después, en agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le ofreció una disculpa pública por el tratamiento que recibió el caso, debido a que la agresión fue clasificada inicialmente únicamente como un robo, sin reconocer las circunstancias relacionadas con su labor periodística.