Mariel Ibarra Falcón confirmó la muerte de Humberto Padgett, periodista y escritor que enfrentó el cáncer durante más de un año.

El periodista y escritor Humberto Padgett León falleció este domingo 22 de noviembre a los 49 años, luego de más de un año de luchar contra el cáncer, informó su esposa, Mariel Ibarra Falcón.

A través de una publicación en Instagram, Falcón dio a conocer la muerte del periodista, quien enfrentó la enfermedad durante más de un año.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento del periodista.

En octubre de 2025, Humberto Padgett, excolaborador del noticiero de Ciro Gómez Leyva, dio a conocer que enfrentaba una batalla contra el cáncer de lengua.

A través del programa de Ciro Gómez Leyva, el comunicador compartió que había iniciado su segundo ciclo de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor.

El primero de abril, Padgett había celebrado la conclusión de un tratamiento de radioterapia contra la enfermedad, pero a pesar de que indicó que el procedimiento había sido exitoso, en ese momento aclaró que tomaría un par de meses saber si comenzaba a dejar atrás la enfermedad.

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