‘Aceptó su culpabilidad’: Así reaccionó ‘El Patrón’ tras recibir condena por atentado a Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva informó que la sentencia de 14 años de prisión contra ‘El Patrón’ fue por tentativa de homicidio en su contra. (Foto: Especial)

Armando Escárcega, alias ‘El Patrón’, fue sentenciado el pasado martes 16 de diciembre a 14 años de prisión por haber ideado el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

Un juez de la Ciudad de México también impuso una multa de 45 mil 856 pesos en contra de quien se considera fue el autor intelectual detrás del ataque al periodista en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en el sur de la Ciudad de México.

Tras la condena, el periodista Ciro Gómez Leyva informó que la sentencia de 14 años de prisión contra ‘El Patrón’ fue por tentativa de homicidio en su contra.

“Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución”, señaló en sus redes sociales.

¿Qué pasó en la audiencia de ‘El Patrón’ por el atentado a Ciro Gómez Leyva?

La audiencia de procedimiento de juicio abreviado de Armando Escárcega, identificado como ‘El Patrón’, duró alrededor de 53 minutos.

Miriam Moreno, reportera que presenció la audiencia, cuenta que esperaban que el juez no les permitiera pasar, sin embargo, se les dio acceso para conocer los detalles sobre la sentencia contra el autor intelectual del atentado contra Gómez Leyva.

“En todas las que han sido las audiencias de ‘El Patrón’, que han sido cuatro o cinco audiencias, no nos habían dejado entrar. Ingresábamos, pero nos sacaban a solicitud de la defensa de Escárcega. Esta vez se nos permitió estar ahí”, contó.

Agregó que ya se había adelantado un acuerdo sobre la penalidad en la que ‘El Patrón’ aceptaría la culpabilidad.

“Aceptó la acusación de la Fiscalía General de la República en cuanto homicidio en grado de tentativa, su participación y asociación delictuosa y pues eso fue todo”, señaló.

¿Cómo reaccionó ‘El Patrón’ tras la sentencia?

Miriam Moreno destacó que durante la audiencia en donde le dieron la sentencia de 14 años por tentativa de homicidio, Armando Escárcega, conocido como ‘El Patrón’, se mantuvo tranquilo.

“Un hombre de 50 y algo años de edad, abogado, él también es abogado, estudió Derecho, y se mantuvo tranquilo”, recalcó.

La reportera comentó que durante los 53 minutos que duró el proceso, ‘El Patrón’ se mantuvo erguido, atento al desarrollo de la audiencia, hasta que llegó la parte en la que le leyeron la sentencia.

“Nos llamó mucho la atención que cuando el juez determina y se confirman los 14 años de prisión como sentencia, ahí se le ve inquieto, se le ve mover la pluma, se le ve acercarse a una abogada que asistió y a su abogado principal, David Hernández”, narró.

‘El Patrón’ también platicó con su defensa hasta llegó a interrumpir la audiencia al final de la audiencia y al final David Hernández pidió al juez unos minutos para poder explicar la penalidad y las dudas que tenía su cliente.

“Se quedaron unos momentos después de la audiencia y eso fue todo”, indicó.

En la audiencia, ‘El Patrón’ aceptó que planeó y coordinó a los sicarios que participaron en el ataque contra el periodista bajo órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como represalia a su labor informativa.