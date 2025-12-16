Dan 14 años de prisión a ‘El Patrón’, autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Un juez federal sentenció a 14 años de prisión Armando Escárcega, 'El Patrón', por el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Armando Escárcega, alias ‘El Patrón’, fue sentenciado a 14 años de prisión por haber encabezado una célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022.

Este martes 16 de diciembre, tres años después del atentado, el juez federal con sede en el Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, impuso este periodo en la cárcel a ‘El Patrón’ y el pago de 45 mil 856 pesos por concepto de reparación del daño tras autorizar el juicio abreviado solicitado por ‘El Patrón’ para obtener beneficios procesales como la reducción de la pena a cambio de aceptar todos los cargos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

‘El Patrón’ aceptó que planeó y coordinó a los sicarios que participaron en el ataque contra el periodista bajo órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como represalia a su labor informativa.

Dicha versión ha sido tomada con reserva por el periodista.

Ciro Gómez Leyva cuestiona versión sobre que CJNG está detrás del crimen

En entrevista con El Financiero, en octubre pasado, Gómez Leyva aseguró que a tres años de los hechos sigue sin saber quién o quiénes ordenaron su muerte y, sobre todo, por qué “yo no he recibido ningún mensaje de nadie que me diga ‘fuimos nosotros por esto’”.

“Les digo hoy, con prácticamente todos los sicarios sentenciados, yo mantengo la pregunta que hice desde la mañana siguiente del atentado, alguien trató de matarme, hoy no sé quién y no sé por qué”, insistió.

En aquella ocasión, Gómez Leyva consideró que la versión de ‘El Patrón’, sobre la autoría intelectual de líderes del CJNG “es poco creíble”. Destacó que tampoco tiene un solo dato para acusar o señalar al expresidente Andrés Manuel López Obrador o miembros de su Gobierno de estar detrás del atentado que sufrió.

“Así como dije que no tengo un solo dato para acusar a López Obrador o a su gobierno, en mi análisis no hay un solo elemento para pensar que el Cártel Jalisco Nueva Generación tuviera motivo para mandarme matarme”, comentó.

¿Cuántas personas van sentenciadas por el atentado a Ciro Gómez Leyva?

Cabe destacar que, hasta el momento, 13 personas han sido sentenciados por el atentado al periodista, entre ellas el autor material del atentado Héctor Eduardo Martínez Jiménez, ‘El Bart’, quien igualmente fue sentenciado a 14 años en prisión;

Del mismo modo, Pedro Gómez Jaramillo, ‘El Pool’, líder de la célula que perpetró la agresión y quien fue sentenciado a 12 años de prisión.

Por ahora, El Patrón estará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y muy probablemente con posterioridad sea trasladado a una prisión federal.