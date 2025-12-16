Gobierno de México reclama dinero del ‘Mencho’: Inicia batalla por bienes ilícitos del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio con el fin de que el gobierno mexicano se quede con mil 595 millones de pesos, presuntamente obtenidos a través de lavado de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este es uno de los casos más significativos en los esfuerzos por frenar el financiamiento de los grupos criminales en el país.

La extinción de dominio es un proceso legal mediante el cual el gobierno puede incautar bienes que fueron adquiridos de forma ilegal, incluso sin que exista una sentencia penal previa.

En este caso, la FGR alega que el dinero en cuestión proviene de actividades ilícitas relacionadas con el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México.

Entre 2019 y 2024, la FGR incautó 572 millones de pesos mediante esta figura legal, lo que hace que esta nueva demanda, que supera los mil 500 millones de pesos, sea tres veces más grande que todo lo incautado en los cinco años previos.

La FGR presentó la demanda el 4 de noviembre, señalando a dos empresas de Jalisco: Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, que estarían involucradas en este esquema de lavado de dinero.

Además, también fueron identificadas cinco personas físicas, entre ellas Oscar Antonio Álvarez González, detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras llegar de Barcelona. Álvarez está acusado de ser parte de una red que ayudó a lavar dinero para los líderes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”.

Según las autoridades, el CJNG utilizaba las ganancias obtenidas para adquirir propiedades y empresas en sectores como el tequilero y ganadero, lo que les permitía fortalecer su estructura financiera y expandir sus operaciones ilegales.

Tequileros estarían implicados en el lavado de dinero del CJNG

Además de Álvarez, también fueron mencionados Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián.

Aunque no se ha demostrado públicamente su vínculo directo con el CJNG, algunos de ellos están relacionados con el sector tequilero. Por ejemplo, Corona Vizcaíno fue director de Tequilera El Triángulo, una empresa en Jalisco que puede producir hasta 100 mil litros diarios de tequila, lo que la convierte en un importante jugador en la industria local.

Gobierno se queda con ‘guardadito’ de los narcos

En 2007 se llevó a cabo uno de los decomisos históricos más grandes en el país. Se trato del traficante Zhenli Ye Gon, quien vio cómo se le incautaban 206 millones de dólares y 17 millones de pesos en efectivo, una suma que hoy equivaldría a más de mil 200 millones de pesos.

Este caso fue clave en la historia de la lucha contra el crimen organizado en México, aunque ocurrió antes de que existiera la figura de extinción de dominio como la conocemos hoy.

La creciente utilización de la extinción de dominio refleja un cambio en las estrategias del gobierno mexicano para atacar no solo las redes criminales sino también el poder económico de los cárteles, debilitando sus finanzas y dificultando su capacidad para operar con libertad.