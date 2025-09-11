Detienen en el AICM a Óscar ‘N’, principal operador financiero del CJNG al servicio de ‘El Menchito’

Óscar ‘N’ es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Foto: SSCP)

Este jueves, autoridades federales anunciaron la detención de Óscar ‘N’, considerado como principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con un comunicado emitido por las fuerzas de seguridad, Óscar ‘N’ provenía de un vuelo de Barcelona, España, cuando agentes lo capturaron al interior del aeropuerto. Su arresto se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión.

La detención se realizó de manera coordinada entre elementos de la Defensa, Guardia Nacional, junto con Marina, la Secretaría de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y Fiscalía General de la República (FGR), según se informó en el comunicado conjunto.

¿Quién es Óscar ‘N’, operador del CJNG detenido en el AICM?

Fuentes de seguridad y medios locales señalaron que se trata de Óscar Antonio Álvarez González, señalado como principal operador financiero del CJNG, al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Menchito’, y Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’.

Según refiere el Gabinete de Seguridad, a Óscar ‘N’ se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Autoridades lo identifican como pieza clave dentro del esquema de financiamiento del Cártel Jalisco, operando específicamente a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Según fuentes consultadas por la agencia EFE, el ahora arrestado es quien se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios del estado de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el detenido ya fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y reiteró su compromiso de inhibir actividades de la delincuencia organizada.

México entrega 26 narcotraficantes a EU

A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República anunció la entrega de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos, que estaban encarcelados en diferentes centros penitenciarios de México.

Dichos perfiles fueron solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

El Cartel Jalisco Nueva Generación es una de las seis agrupaciones mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cártel de Sinaloa, el del Golfo, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Con información de EFE.