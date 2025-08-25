¿Quién es José Luis Sánchez, el operador del CJNG detenido y que EU busca extraditar por narcotráfico?

En el operativo para detener a José Luis Sánchez, operador del CJNG, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad. (Semar)

José Luis Sánchez Valencia, alias ‘El Chalamán’, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Colima, según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

‘El Chalamán’ también es familiar de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG. José Luis Sánchez tiene una orden provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

En el operativo, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así ocurrió la detención de ‘El Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’

Dichas autoridades realizaron operativos de vigilancia y recorridos de seguridad en la zona de Colima y Villa de Álvarez.

La aprehensión de José Luis Sánchez ocurrió en medio de la avenida Benito Juárez, donde el hombre fue identificado por los elementos de seguridad.

Los integrantes del operativo verificaron la detención de ‘El Chalamán’ por lo que se realizó la detención con fines de extradición con delitos contra la salud del familiar de ‘El Mencho’.

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG

Además de la detención de ‘El Chalamán’, el CJNG recibió un nuevo golpe durante el fin de semana tras un megaoperativo que incluyó hasta 16 cateos en tres estados.

Como resultado de dichas operaciones fueron detenidas 14 personas, lo que derivó en el desmantelamiento de una célula del Cártel Jalisco que se dedicaba a la compra, modificación y venta de armas de fuego.

Los estados donde se realizaron dichas operaciones fueron Jalisco, Nayarit y el Estado de México, según informaron las autoridades.

En las operaciones se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos, según el comunicado conjunto de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad.

Al menos 7 de los detenidos están identificados como operadores de primer nivel del CJNG, entre ellos está Héctor Agustín ‘N’, alias ‘El Cachorro’, quien es señalado como presunto líder de célula y jefe de plaza del cártel.

Otros detenidos fueron Luis Diego ‘N’, principal operador financiero del CJNG; Adily Paola ‘N’, operadora financiera y Bernardo Enrique ‘N’, encargado de la estructura logística.

Javier Othón ‘N, ‘El Jalisquillo’, se dedicaba a la compra y venta de armas para su distribución; junto con Héctor Alejandro ‘N’, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.

*Con información de Quadratín