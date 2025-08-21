Detienen a ‘El Cachorro’, presunto líder del CJNG, y a 13 personas en operativo contra tráfico de armas

'El Cachorro' y 13 personas más fueron detenidas en un operativo contra tráfico de armas. (Foto: Quadratin / Semar)

Catorce personas fueron detenidas, entre ellas ‘El Cachorro’, presunto líder de una facción delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una serie de operativos en contra del tráfico de armas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, precisó que la operación tuvo como objetivo desmantelar la estructura de un grupo dedicado a la compra, modificación y venta de armas que además está relacionada con el CJNG.

En un posteo en sus redes sociales, el funcionario detalló que las acciones fueron lideradas por agentes de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, la SSPC junto con la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, quienes ejecutaron 16 cateos, 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México.

“Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín ‘N’, alias ‘Cachorro’, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal”, apuntó García Harfuch.

¿Quiénes fueron arrestados en los cateos contra el CJNG?

También se arrestó a Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura; a Adily Paola Cañedo Padilla, operadora financiera, y a Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística.

Además de Javier Othón López Ornelas, alias ‘Jalisquillo’, dedicado a la compra y venta de armas para su distribución; Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas de armas; Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado a la compra y venta de armas y Salvador López Rodríguez, encargado de distribuir y modificar armas.

Otro de los detenidos fue Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista de armas en Nayarit, y Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla Espinoza, Ramón Alonso Ávila Zamudio, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

También se aseguró armamento, granadas, cartuchos cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

En un comunicado aparte, la SSPC apuntó que en los cateos se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

El pasado 12 de agosto, la SSPC indicó que más de 29,000 personas han sido detenidas en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando se inició la Administración de Claudia Sheinbaum.