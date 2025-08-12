Catean bar en Tulum: Rescatan a 15 mujeres presuntas víctimas de trata

El establecimiento contaba con seis habitaciones donde prestaban los servicios, la renta de estos era de 100 pesos. (Foto: Fiscalía Quintana Roo)

La Fiscalía General de Quintana Roo informó este martes 12 de agosto que obtuvo y cumplimentó una orden de cateo en un bar, del que rescató a 15 mujeres de nacionalidad mexicana, presuntas víctimas de trata de personas.

A través de un comunicado, la dependencia estatal indicó que derivado de la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, se observó la entrada de hombres al bar ubicado en la calle 2 Poniente con Géminis Norte, en el municipio de Tulum.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que el resultado fue el rescate de 15 mujeres mexicanas en el lugar.

Las mujeres rescatadas eran víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, en este municipio.

Rescatan a 15 mujeres en bar de Tulum

Al presentar la investigación, un juez de control giró una orden de cateo en dicho establecimiento, durante el cual se dio el rescate las 15 mujeres.

Según la investigación, las víctimas se dedicaban a fichar y prestar servicios sexuales, por lo que cobraban entre 500 y mil pesos, de los cuales 50 por ciento era para la comisión del bar.

El establecimiento contaba con seis habitaciones donde prestaban los servicios, la renta de estos era de 100 pesos.

En el lugar se aseguraron diversos indicios: ropa íntima, empaques de preservativos y documentos relacionados con las actividades del inmueble.

También se localizaron bitácoras y dispositivos de almacenamiento que serán analizados por áreas periciales.

El inmueble quedó asegurado y las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y ampliar la información sobre una posible red de trata operando en la zona.

Alex Marín es imputado por presunta trata de personas

El pasado mayo, Alex Marín, el creador de contenido, fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, según informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco sobre la situación legal del también productor de contenido para adultos.

Esta noticia llega luego de que Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, confirmó la detención del influencer Alex Marín en Puerto Vallarta, un hecho que sucedió el pasado 28 de mayo.

En un reciente comunicado, las autoridades de la entidad explicaron que, por ahora, el influencer permanecerá en prisión preventiva, luego de haber sido demandado por la familia de una joven de 16 años, con quien supuestamente Alex Marín salía.

