CJNG amenaza a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue amenazada a través de una narcomanta presuntamente firmada por el CJNG (Foto: KAREN CASTAÑEDA / CUARTOSCURO)

Ensenada amaneció este domingo 24 de agosto con una narcomanta dirigida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien señalan como la responsable de que se extorsione al gremio pesquero del puerto, esto a través del cobro de piso y de mercancía.

A la par de la mandataria estatal apuntan a un sujeto de nombre Arturo Alejandro, alias “El Tury”, como uno de los principales responsables de la extorsión a los pescadores de Ensenada.

¿Qué decía la narcomanta dirigida a Marina del Pilar?

“Este mugroso apoyado por las lacras de los Aquiles del CDS, le están haciendo un daño irreparable a cientos de familias y a la economía del Estado, vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, si la gobernadora influencer no toma cartas en el asunto pues hagalo usted o seguira corriendo sangre (sic)”, se lee en la manta firmada bajo 646 CJNG.

Una narcomanta presuntamente firmada por el CJNG amenazó a varios funcionarios de Baja California

Restauranteros y pesqueros, blancos del crimen organizado

El delito de extorsión es cada vez más común en Baja California. Durante el primer semestre del año en curso la fiscal del Estado, María Elena Andrade Ramírez, señaló que había más de 100 denuncias por “cobro de piso” en la entidad.

Para Ensenada el problema se ha reflejado de manera más notoria en restaurantes y pescadores, sector que viene denunciando la intromisión del crimen organizado desde los últimos tres años.

No obstante, debido a la naturaleza del delito la mayoría de los propietarios de negocios afectados prefieren no denunciar, según con lo declarado en distintas ocasiones por la fiscal de Baja California, quedando varios casos sin expediente.

CJNG amenaza a comandante de Baja California

En torno a la figura de Daniel Escobedo, el cual es mencionado en la narcomanta, su labor es la de comandante de la Cuarta Región Naval, misma que abarca Baja California y Sonora; ambos estados son claves para las células del crimen organizado debido a su posición geográfica que colinda con Estados Unidos.

La gobernadora, por su parte, no ha realizado ninguna declaración respecto a la acusación que le hacen; apenas la semana pasada Marina del Pilar sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, donde presentó avances en el tema de combate a la delincuencia.