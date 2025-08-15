Interpol busca a Zhi Dong Zhang, chino ligado al CJNG y requerido en EU por tráfico de fentanilo

Zhi Dong Zhang contaba con un brazalete electrónico, pero en su fuga se quitó el aparato y lo destruyó. (Especial: El Financiero)

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja de búsqueda y captura contra Zhi Dong Zhang, intermediario clave en la logística de insumos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Zhi Dong Zhang se fugó el pasado 11 de julio de este año de un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, donde permanecía en espera de que se definiera su extradición a Estados Unidos donde lo requieren por trafico de fentanilo.

Aunque en México no tenía ningún cargo pendiente, ahora la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una orden de aprehensión en su contra por resistencia de particulares en la hipótesis de “al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia”.

Y es que Zhi Dong Zhang contaba con un brazalete electrónico autorizado por un juez, como parte de los requisitos para que le concedieran la prisión domiciliaria, pero en su fuga se quitó el aparato y lo destruyó.

La FGR solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Zhi Dong Zhang. (Foto: Fiscalía de Quintana Roo)

El pasado 3 de agosto de este año, un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente, se declaró incompetente para conocer la solicitud de orden de aprehensión contra la persona Dong Zhang, fallo que ya fue impugnado por la FGR.

La FGR ha detectado en este caso una serie de irregularidades tanto de parte del personal de custodia que tenia a su cargo la vigilancia del ciudadano chino, como también por parte de autoridades judiciales que han alargado o negado promociones hechas por el Ministerio Público.

También se detectó que la empresa que le colocó el brazalete electrónico al ciudadano chino no contaba la certificación correspondiente.

Según las investigaciones, para la fuga se cavó un túnel en el inmueble donde se encontraba que llevaba a la casa de un vecino, lo que facilitó la huida.

El caso impactó de tal manera el administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que varios funcionarios ya fueron removidos de su cargo y están sujetos a investigación junto con personal de la empresa que proveyó el brazalete electrónico.