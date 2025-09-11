México golpea las finanzas del CJNG: Él es Óscar Álvarez, el hombre que lavaba dinero para ‘El Mencho’

Óscar Antonio Álvarez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Álvarez es identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Álvarez se encargaba de actividades cruciales para el cártel, principalmente en el ámbito financiero, donde gestionaba operaciones de lavado de dinero a través de la compra de propiedades y empresas en sectores como el tequilero y ganadero.

Así operaba el operador financiero del ‘Mencho’

Las autoridades mexicanas acusan a Óscar Antonio Álvarez de ser un “lavador de dinero” que operaba para el CJNG. Se le imputa la responsabilidad de recibir y transferir recursos obtenidos de manera ilícita.

Además, Álvarez se encargaba de gestionar el cambio de propiedades con la ayuda de notarios públicos en varios municipios de Jalisco.

El gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, con detenciones de líderes criminales y entregas masivas de narcotraficantes a Estados Unidos.

La detención de Óscar Antonio Álvarez es vista como una estrategia para demostrar el compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico, especialmente ante la presión del gobierno de Estados Unidos.