Termina otro año y quizá vuelves a hacerte el mismo propósito. Ahora sí vas a ordenar tus finanzas, ahorrar un poco más y salir de esas deudas que parecen interminables. Sin embargo, pasan los meses y la historia se repite. Recibes dinero, pagas compromisos, vuelves a gastar y terminas casi en el mismo lugar. ¿Qué tal si pruebas algo diferente para 2027?

Te propongo cambiar el momento en que tomas tus decisiones financieras. En lugar de esperar a tener el dinero para decidir qué hacer con él, comienza desde ahora a organizar lo que recibirás. La economía conductual ofrece una explicación de por qué anticiparte puede ayudarte a cumplir tus propósitos.

Los economistas Richard Thaler y Shlomo Benartzi desarrollaron una estrategia conocida como Save More Tomorrow. Su propuesta consiste en que los trabajadores asuman el compromiso de destinar una parte de sus aumentos salariales futuros al ahorro para el retiro, antes de recibirlos.

Por lo regular, cuesta desprendernos del dinero que ya tenemos, mientras que resulta más fácil comprometernos con recursos que todavía esperamos. Además, dejar acordado su destino reduce la posibilidad de que las tentaciones del momento cambien nuestros planes. Así evitas decidir cuánto ahorrar cuando ya tienes frente a ti algo que quieres comprar.

Podemos aprovechar este principio ahora que se acercan los ingresos extraordinarios de fin de año. Me refiero al aguinaldo, los bonos o los recursos de tu caja de ahorro. Aunque el programa original estaba orientado a los aumentos salariales, decidir por anticipado también resulta útil para organizar esas cantidades.

Por ejemplo, podrías destinar una parte a liquidar deudas, sobre todo aquellas con intereses elevados. Otra cantidad serviría para fortalecer tu fondo de emergencia, invertir o cubrir gastos de los primeros meses del próximo año, como seguros, colegiaturas o impuestos. Puedes reservar algo para el ahorro de largo plazo antes de empezar las compras navideñas. Conviene asignar montos concretos, tomando como referencia lo que esperas recibir.

Tal vez este fin de año logres empezar 2027 con menos pendientes. Tomar hoy las decisiones sobre el dinero de mañana te permite llegar al depósito con un acuerdo claro contigo mismo.

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