Tal vez te eligieron para dirigir porque mantienes la calma, decides rápido o consigues acuerdos entre personas con intereses distintos. Esas cualidades te han dado resultados y recurres a ellas cuando surge un problema. Sin embargo, las circunstancias pueden exigir una respuesta diferente de la habitual.

Jon Miller y Drew Keller abordan este tema en Harvard Business Review. Proponen desarrollar una “inteligencia del estrés”, la capacidad de reconocer tu reacción habitual bajo presión y ampliar tus respuestas. Describen seis perfiles para observar conductas.

“El faro” aporta serenidad y perspectiva cuando los demás están alterados. Su presencia permite pensar y expresar dudas, pero esa calma puede parecer indiferencia frente a una urgencia. Si te reconoces en él, explicar tu postura y hacer visibles tus decisiones evita que los demás interpreten tu tranquilidad como demora.

“El alquimista” encuentra oportunidades de transformación en las crisis, cuestiona prácticas y conecta ideas. Puede impulsar cambios antes difíciles de plantear, aunque abrir demasiadas iniciativas rebasa las posibilidades de ejecución. Necesita priorizar y dejar tiempo para consolidar los avances.

“El bombero” responde con energía y rapidez ante interrupciones. Cuando la presión se prolonga, puede tratar cualquier dificultad como una emergencia y agotar a sus colaboradores con prioridades cambiantes. Aclarar el objetivo y escuchar otras opiniones permite orientar su impulso.

“El estoico” recurre al análisis, la disciplina y el autocontrol. Ordena información y conserva el rigor frente a rumores o emociones intensas. Refugiarse en los datos, sin embargo, puede alejarlo de lo que viven sus colaboradores. Reconocer su temor o cansancio aporta elementos para decidir y comunicar mejor.

“El diplomático” cuida las relaciones y facilita la cooperación entre posiciones diferentes. El deseo de preservar la armonía puede llevarlo a suavizar desacuerdos o aplazar decisiones incómodas. Expresar su postura y permitir discusiones le ayuda a resolver el problema que dio origen al conflicto.

“El contenedor” aporta estructura ante situaciones desbordadas. Define prioridades, responsabilidades y flujos de información, pero puede concentrar las decisiones en pocos y asumir una carga excesiva. Compartir autoridad y escuchar otras voces permite conservar el orden sin convertirse en un cuello de botella.

Quizá te identifiques con varios perfiles. Conviene revisar cuál predomina bajo presión y qué efectos produce. Piensa en un conflicto reciente, recuerda tu reacción y pregúntate qué necesitaban de ti los involucrados. Tal vez ofreciste rapidez cuando hacía falta escuchar, o buscaste consenso cuando ya era necesario decidir.

Los autores advierten sobre suponer que una conducta útil en una ocasión funcionará siempre.

En tu próxima dificultad, observa si respondes a lo que ocurre o repites lo que te resulta cómodo. Esa revisión puede mostrarte cuándo tu manera habitual de dirigir empieza a quedarse corta frente a lo que necesitas resolver.

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