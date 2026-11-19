Durante años, él administró las cuentas, trató con los bancos y resolvió los asuntos económicos. Su esposa conocía el patrimonio en términos generales, pero nunca había operado una inversión ni revisado una póliza. El arreglo parecía funcionar hasta su fallecimiento. Al dolor se sumó entonces una realidad financiera que ella apenas conoce y sin saber por dónde empezar.

Esta forma de manejar el dinero es común en hogares tradicionales. Una persona concentra la información y las decisiones, mientras su pareja atiende la vida familiar. El acuerdo puede resultar cómodo durante décadas, aunque oculte una dependencia que aparece cuando falta quien sabía cómo funcionaba todo.

Cuando fallece quien administraba las finanzas, quedan dudas sobre inversiones, seguros, deudas y pagos pendientes. Durante el duelo, la pareja sobreviviente necesita averiguar qué existe y a quién llamar. La dificultad también surge con una incapacidad, pues conocer el patrimonio no garantiza tener facultades para utilizarlo.

Hablar sobre el dinero es difícil, pero conviene hacerlo mientras ambos pueden explicar y resolver dudas. Cada integrante necesita saber qué poseen, cuánto deben, de dónde provienen los ingresos, quiénes son los beneficiarios y cuáles obligaciones siguen activas. Un mapa financiero sencillo, actualizado y resguardado evita que toda la información dependa de una sola memoria.

Conocer los datos tampoco basta. Los dos deberían revisar estados de cuenta, hacer transferencias, tratar con los asesores y participar en las decisiones. También conviene que cada integrante disponga de liquidez propia y que la pareja confirme con el banco cómo funcionaría el acceso a los recursos ante un fallecimiento o incapacidad.

La falta de experiencia facilita los fraudes y las promesas engañosas. Los hijos pueden acompañar y ayudar a revisar alternativas, pero convertirlos en administradores absolutos mantiene la dependencia. Quien enviudó necesita comprender su patrimonio, participar en las decisiones y conservar un margen propio para actuar.

Vale la pena revisar quién conoce hoy las cuentas, las claves y a los asesores.

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