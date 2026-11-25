El diputado de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma para regular los seguros de gastos médicos mayores, ante los incrementos de más de 100 por ciento en las primas y las dificultades que enfrentan algunas personas para mantener su cobertura médica.

La propuesta busca establecer reglas para evitar aumentos excesivos en los seguros, permitir que los usuarios cambien de aseguradora sin perder su antigüedad y fortalecer los mecanismos de defensa de los asegurados ante posibles abusos de las compañías y hospitales privados.

En conferencia de prensa, Monreal explicó que la iniciativa contempla modificaciones a seis ordenamientos: la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la legislación de protección al usuario de servicios financieros.

El legislador señaló que uno de los principales problemas se presenta entre las personas mayores de 60 años, quienes después de pagar durante décadas un seguro de gastos médicos mayores se ven obligadas a abandonarlo por el encarecimiento de las pólizas.

“Muchas personas han tenido que salirse de estos seguros de gastos médicos mayores porque no pueden ya pagarlos”, afirmó.

Agregó que, cuando estas personas recurren a las instituciones públicas de salud, no reciben ningún reconocimiento por los años durante los cuales pagaron un seguro privado.

¿Qué cambios propone Morena para regular los seguros de gastos médicos mayores?

Uno de los principales puntos de la propuesta está dirigido a proteger a los adultos mayores. Para ello, plantea establecer un límite a los aumentos netos de las primas a partir de los 60 años, con un ajuste máximo equivalente a la inflación más cinco puntos porcentuales.

También contempla crear un Fondo Compensatorio con recursos propios del asegurado, como parte de las medidas para dar mayor protección a quienes tienen pólizas de gastos médicos mayores.

Otro de los cambios sería permitir la portabilidad entre aseguradoras. Esto significa que una persona podría cambiar de compañía sin perder la antigüedad acumulada en su póliza ni tener que comenzar nuevamente los periodos de espera para recibir determinados servicios médicos.

La iniciativa también busca aumentar la transparencia de los hospitales privados mediante la publicación de sus tarifas, limitar sus incrementos de precios a la inflación, establecer precios regulados para los insumos y obligarlos a entregar cuentas diarias desglosadas a los pacientes.

El diputado Ricardo Monreal presentó una iniciativa que modifica diversas leyes, entre ellas la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Condusef podría resolver negativas de cobertura médica en 48 horas

En materia de protección al usuario, la propuesta plantea incorporar un procedimiento sumario ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Este mecanismo permitiría resolver en un plazo de 48 horas los casos en los que una negativa de cobertura médica ponga en riesgo la vida del paciente.

Además, contempla sanciones penales para los hospitales que retengan a pacientes o recién nacidos por adeudos relacionados con la atención médica.

Monreal consideró que el respaldo unánime de los partidos facilitaría la aprobación de una reforma que, dijo, busca dar mayor certeza a las personas que contrataron seguros de gastos médicos mayores y que actualmente enfrentan dificultades para conservarlos debido al incremento de sus costos.

“Estoy pidiendo a los coordinadores de los grupos parlamentarios que la suscribamos, que todos la firmemos y que todos seamos iniciantes”, expresó.