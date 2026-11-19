El programa ‘Gallinas en Casa’ contempla entregar 15 aves por familia, además de alimento para el primer mes y asesoría para su cuidado.

El programa ‘Gallinas en Casa’, anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, abrió el debate sobre los riesgos que representa para la salud la crianza de aves de corral en viviendas urbanas.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la idea es impulsar la producción de huevo para el autoconsumo y apoyar la economía familiar, por lo que, a través de este programa, se busca entregar 15 gallinas ponedoras por familia.

Sin embargo, especialistas en salud advirtieron que mantener estos animales en espacios reducidos requiere medidas de higiene y cuidados específicos.

¿Por qué no es recomendable tener gallinas ponedoras en casa?

El infectólogo Alejandro Macías señaló que los ambientes urbanos no son los más adecuados para la crianza de gallinas. A través de su cuenta de X, el especialista explicó que las heces representan un problema de higiene cuando no se manejan adecuadamente y advirtió que pueden contener patógenos capaces de provocar enfermedades intestinales graves, entre ellas salmonelosis y campilobacteriosis.

Por su parte, el médico Xavier Tello también alertó sobre los riesgos de tener gallinas en zonas urbanas. En una publicación en la misma red social, sostuvo que esta práctica no es inofensiva y recordó que las aves necesitan vigilancia, limpieza, vacunación y atención veterinaria.

Tello también cuestionó el supuesto ahorro económico de producir huevo en casa, pues mantener a los animales en buenas condiciones implica gastos constantes que pueden superar el costo de comprar este alimento en el supermercado.

¿Qué enfermedades pueden transmitir las gallinas a través de sus heces?

Uno de los principales riesgos sanitarios está relacionado con las bacterias que pueden encontrarse en el aparato digestivo de las aves y que son expulsadas mediante sus excrementos. Incluso las gallinas aparentemente sanas pueden portar microorganismos y contaminar superficies, agua o alimentos.

Entre las infecciones que preocupan a los especialistas destacan la:

Salmonelosis: es causada por bacterias del género Salmonella. La infección puede ocurrir al ingerir alimentos o agua contaminados o por llevarse las manos a la boca después de manipular aves, sus heces o superficies contaminadas. Sus síntomas incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Campilobacteriosis: es provocada por bacterias del género Campylobacter, que pueden estar presentes en el intestino de las gallinas. La transmisión puede ocurrir por contacto con excrementos o mediante alimentos y agua contaminados. Entre sus síntomas están la diarrea, fiebre, dolor abdominal y náuseas.

Psitacosis: es una infección causada por la bacteria Chlamydia psittaci, que puede afectar a distintas especies de aves y transmitirse a los seres humanos. El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas de polvo contaminadas con heces secas o secreciones de aves infectadas. Puede provocar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y tos. En casos graves puede derivar en neumonía.

Influenza aviar: es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves silvestres y domésticas. Algunas variantes pueden infectar a los seres humanos, generalmente después de un contacto cercano y sin protección con animales infectados, sus secreciones o superficies contaminadas. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y dificultad para respirar. El riesgo de contagio depende de la variante del virus y del tipo de exposición.

Histoplasmosis: es una infección causada por el hongo Histoplasma, que se desarrolla en ambientes donde el suelo está contaminado con excrementos de aves o murciélagos. Las personas pueden contraerla al inhalar esporas del hongo que se dispersan en el aire cuando se remueve tierra o material contaminado. Puede provocar fiebre, tos, dolor en el pecho, escalofríos y cansancio.

¿En qué consiste el programa de 15 gallinas ponedoras de Clara Brugada?

La iniciativa forma parte del programa ‘Casa Ecológica’ del gobierno capitalino y está dirigida principalmente a familias de zonas rurales o viviendas urbanas que cuenten con condiciones apropiadas para la crianza de aves.

El apoyo contempla la entrega de 15 gallinas ponedoras, alimento para el primer mes y asesoría técnica para orientar a los beneficiarios sobre su alimentación, cuidado y mantenimiento.

Según las estimaciones presentadas por las autoridades, cada gallina podría producir aproximadamente un huevo diario cuando entre en etapa de postura. Esto representaría hasta 15 huevos al día y 105 a la semana por familia.

Para acceder al programa, las personas interesadas deberán contar con:

Un espacio mínimo de 10 metros cuadrados en su vivienda o patio.

Un corral acondicionado y cercado para evitar el ingreso de perros, gatos y otros animales.

El compromiso de alimentar y cuidar a las gallinas, siguiendo las recomendaciones del personal técnico.

Hasta el anuncio de noviembre de 2026, la convocatoria oficial todavía estaba pendiente de publicación. El Gobierno capitalino informó que daría a conocer próximamente las fechas y el procedimiento de registro.