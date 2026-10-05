Encuesta EF: Aprobación a Clara Brugada en CDMX está en 60%

Al cumplir dos años como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada registra 60 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, realizada en septiembre, tres puntos porcentuales de variación positiva respecto al mes de julio, cuando obtuvo 57 por ciento. La desaprobación al trabajo Brugada fue de 40 por ciento, según revela el sondeo.

La encuesta muestra una importante recuperación en las evaluaciones de desempeño en el rubro de apoyos sociales, que había caído de 70 a 57 por ciento entre mayo y julio pasados, para rebotar a 73 por ciento en septiembre.

Se trata de una recuperación de 14 puntos porcentuales para volver a ubicarse en sus niveles usuales, lo cual hace pensar que el dato y caída de julio fue atípico en este rubro, cuya evaluación positiva se ha mantenido por arriba del nivel de aprobación de la propia Clara Brugada.

Las opiniones favorables sobre el manejo de la economía se mantuvieron estables, en 46 por ciento, según indica el sondeo. Las percepciones sobre el desempeño en transporte público marcaron una ligera mejora, registrando un 46 por ciento de opinión favorable, seis puntos más que en el sondeo anterior.

No obstante, las opiniones respecto al desempeño en seguridad pública y en corrupción siguen a la baja: en seguridad disminuyeron de 19 a 13 por ciento entre julio y septiembre, siendo este el tercer bimestre consecutivo con percepciones favorables a la baja, desde el 45 por ciento registrado en marzo.

La opinión negativa sobre el desempeño en materia de seguridad registró 75 por ciento en septiembre, su nivel más alto, y 30 puntos por arriba de lo observado en marzo, cuando sumaron 45 por ciento. Sin embargo, contrasta la opinión de 49 por ciento que percibe mejoras en seguridad pública en la ciudad, nueve puntos más que en julio, cuando era de 40 por ciento.

En materia de corrupción, las opiniones favorables marcaron 14 por ciento, en el nivel promedio de la serie y 11 puntos más bajo que el repunte que mostraron en mayo, de 25 por ciento, mientras que las opiniones negativas se ubican en 77 por ciento.

La seguridad se mantiene como el principal problema de la ciudad, según 63 por ciento de las personas entrevistadas, mientras que la corrupción la menciona 5 por ciento. Los problemas de naturaleza económica los mencionan 12 por ciento de los capitalinos.