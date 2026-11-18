Jensen Huang recibió el respaldo de figuras como Elon Musk, quien advirtió que Nvidia podría perder acuerdos clave sin su cofundador.

La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, dijo este miércoles a los empleados de la compañía que “la situación está bajo control” y los invitó a “seguir adelante”, durante la primera reunión general de la empresa celebrada en Santa Clara (California) tras la dimisión de su fundador y director general, Jensen Huang, según medios estadounidenses.

Kress había convocado la reunión seis días después de que Huang presentara su renuncia, tras admitir que mantuvo varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una presunta espía china, y en medio de los llamados de un grupo de trabajadores y del propio ex-CEO para regresar al cargo.

“Nuestra ambición no cambiará... Nuestra pasión por innovar no cambiará. Nuestro compromiso con los clientes, los socios y los accionistas no cambiará”, dijo Kress, según información citada por The New York Times.

La directora interina insistió en que la situación se encuentra “bajo control”.

Nvidia busca un reemplazo permanente para Jensen Huang

Asimismo, Kress instó a los empleados a “seguir adelante”, según un asistente que habló con la CNBC bajo condición de anonimato.

El encuentro, al que asistieron el recién nombrado presidente de la junta directiva, Harvey Jones, y el responsable de computación de alto rendimiento y a hiperescala, Ian Buck, supone un momento decisivo para el futuro del gigante tecnológico, que afronta la incertidumbre sobre su liderazgo y la evolución de su cotización en la bolsa estadounidense.

Según la fuente citada por CNBC, Kress también mencionó la posibilidad de aumentos salariales para los empleados y Jones abordó el proceso de búsqueda del próximo director ejecutivo.

La junta directiva informó este martes que ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto “permanente” de Huang, en respuesta a las declaraciones del exdirector sobre su deseo de regresar a la compañía.

Más de 10 mil empleados de Nvidia exigen el regreso de Jensen Huang

Kress y los directivos se enfrentan a la presión de un grupo creciente de más de 10 mil empleados, de los alrededor de 42 mil que tiene Nvidia en 38 países, que han dado su apoyo a Huang y han exigido su restitución.

Los trabajadores se unieron a una petición con más de 200 mil firmas, entre las que también se cuentan las de ejecutivos de Silicon Valley, extrabajadores e inversores, que reclaman que se le otorgue “el debido proceso” a Huang y se concluya la investigación sobre si Alice Huang, una de las tres relaciones extramatrimoniales que tuvo el exdirector, es una espía china y si la relación tuvo algún impacto en la empresa.

El sentimiento general entre los presentes, según la fuente citada por CNBC, es que los empleados desean el regreso de Huang.

Huang ha recibido el respaldo de grandes nombres de la tecnología como Elon Musk, que afirmó en una publicación en X que el fabricante de chips Nvidia perdería acuerdos “cruciales” sin su cofundador, quien estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) durante más de tres décadas.