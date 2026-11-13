La ‘cereza’ del pastel para Nvidia: Perdió 570 millones de dólares por amoríos de Jensen Huang

Nvidia presentará sus resultados trimestrales el próximo 17 de noviembre, en medio de la incertidumbre por el futuro de la compañía.

Las acciones de Nvidia Corp. registraron su peor semana en más de 18 meses, ya que el precio de sus acciones continuó desplomándose tras la destitución de Jensen Huang del principal fabricante de chips.

Las acciones cayeron un 2 por ciento y cerraron a 162.85 dólares el viernes, extendiendo las pérdidas de los últimos cinco días de negociación al 13 por ciento, la peor caída semanal desde abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles que sacudió las bolsas de valores de todo el mundo. Además, fue la sexta semana consecutiva de pérdidas para las acciones de Nvidia, la racha más larga desde 2012.

En la caída de esta semana, las acciones de Nvidia perdieron más de 570 mil millones de dólares en valor de mercado, una pérdida superior al valor de mercado del 96 por ciento de las acciones del S&P 500.

Las acciones del fabricante de chips más valioso del mundo han estado bajo presión desde que alcanzaron un máximo histórico a principios de octubre. Incluso antes de que los inversores se enteraran de los escándalos que llevaron a la caída de Huang, les preocupaba la sostenibilidad del gasto en el desarrollo de la inteligencia artificial. La preocupación aumentó tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, cuando los votantes eligieron a varios líderes que prometieron frenar la rápida expansión de los centros de datos.

La presión vendedora aumentó esta semana después de que Huang admitiera haber tenido una aventura con una presunta espía china y, según se informa, otra con una empleada. Huang fue destituido por el consejo de administración de Nvidia y sustituido por la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina.

¿Por qué preocupa el futuro de Nvidia a Wall Street?

Tras el escándalo, los analistas de Wall Street han adoptado una postura de cautela. Al menos 13 analistas que cubren al fabricante de chips han rebajado la calificación de sus acciones este mes, la mayoría esta semana, según datos recopilados por Bloomberg. La compañía ahora cuenta con 15 recomendaciones de “mantener”, la mayor cantidad desde 2023. Sin embargo, 66 analistas recomiendan comprar las acciones y solo uno recomienda venderlas, según datos recopilados por Bloomberg.

La salida de Huang podría perjudicar la cultura de Nvidia y el desempeño futuro de la compañía podría verse afectado si sus chips de gama alta terminan en manos chinas, escribieron los analistas de Truist, liderados por William Stein, en una nota publicada el jueves. La firma rebajó la calificación de las acciones de “comprar” a “mantener”. “Esto hace que los riesgos de inversión de NVDA sean demasiado grandes como para pronosticar ingresos o ganancias con la suficiente confianza como para mantener nuestra recomendación de compra”, afirmaron.

Las acciones de Nvidia podrían seguir sufriendo presión a raíz del escándalo a medida que se conozcan más detalles. Huang ha accedido a testificar bajo juramento ante el Congreso, lo que se espera que ocurra antes del Día de Acción de Gracias a finales de este mes, según un importante republicano de la Cámara de Representantes.

La senadora Elizabeth Warren, quien asumirá la presidencia del Comité Bancario del Senado cuando los demócratas obtengan la mayoría en enero, ha criticado a la compañía y sus tratos con la Casa Blanca. Se unió a otros que piden una investigación más exhaustiva sobre el papel del secretario de Comercio, Howard Lutnick. Los funcionarios “deben explicar por qué no han cerrado las lagunas en el control de exportaciones y actuar de inmediato para garantizar que nuestra tecnología avanzada no esté alimentando al ejército chino”, declaró Warren.

Nvidia tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el martes 17 de noviembre.