Escándalo en Nvidia y fallas de Microsoft ‘presionan’ a Wall Street: ¿Cuánto caen las tecnológicas HOY?

Las variaciones al interior de Wall Street arrojan movimientos mixtos, al tiempo que los participantes del mercado asimilaron la lectura de inflación al productor en Estados Unidos, además de las pérdidas de las tecnológicas Nvidia y Microsoft.

En la bolsa de Nueva York, el S&P 500 avanza 0.13 por ciento hasta los 7 mil 602.44 puntos y el Dow Jones suma 0.10 por ciento ubicándose en los 52 mil 351.06 enteros; por el contrario, el Nasdaq retrocede 0.59 por ciento para colocarse en las 25 mil 215.58 unidades.

“Anticipamos cierta recuperación en el apetito por riesgo durante la jornada, aunque aún limitado a medida que los inversionistas asimilan el dato de inflación al productor en los EU y se mantienen a la expectativa de mayor claridad sobre el liderazgo en el sector tecnológico, así como de la evolución del conflicto en Medio Oriente”, apuntaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cuánto caen Nvidia y Microsoft HOY en Wall Street?

La tecnológica Nvidia perdía el 1.73 por ciento y cotizaba en torno a los 163 dólares por acción, después de perder más de un 4 por ciento en la sesión del jueves, cuando los inversores reaccionaron a la salida de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang.

Huang, que fundó Nvidia en 1993 y dirigió durante más de tres décadas la compañía, dimitió en la víspera tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China, lo que ha abierto una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

Mientras, Microsoft cedía el 0.84 por ciento después de que varios de sus servicios -entre ellos Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot- sufrieran el jueves una interrupción global que afectó a usuarios de distintas regiones.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY?

En México, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.15 por ciento, colocándose en las 71 mil 922.20 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores gana 0.07 por ciento para situarse en los mil 459.70 enteros.

En el continente europeo predominan las variaciones marginales y mixtas. El FTSE 100 de Londres gana 0.14 por ciento a los 10 mil 878.78 puntos y el IBEX 35 de España sube 0.10 por ciento hasta las 19 mil 986.00 unidades, mientras el CAC 40 de Francia opera sin cambios en los 8 mil 361.33 enteros; en contraste, el DAX de Alemania baja 0.07 por ciento a los 26 mil 753.38 puntos.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan al alza: la referencia West Texas Intermediate (WTI) sube 0.60 por ciento y se vende en los 89.27 dólares por barril, a la vez que el crudo Brent avanza 1.01 por ciento para ubicarse en los 96.79 dólares por unidad.