Jason y Lucia cumplen su misión: 'GTA VI' es el lanzamiento más grande de la historia (Foto: Rockstar Games).

Grand Theft Auto VI batió récords en la industria del entretenimiento. Según presumió Rockstar Games, vendió 32.5 millones de unidades antes de su lanzamiento y recaudó 3 mil 790 millones de dólares al cierre del pasado 19 de noviembre a nivel global.

El récord de preventas de videojuegos le pertenecía a Cyberpunk 2077, que previo a su lanzamiento vendió unas 8 millones de copias de acuerdo con información de la desarrolladora CD Prjekt Red.

'GTA VI' se convierte en el videojuego con más preventas de la historia. (Foto: Rockstar Games)

Rockstar Games presume récord de ‘GTA VI’

Mediante un comunicado difundido por Bussiness Wire, el estudio desarrollador —propiedad del conglomerado Take-Two Interactive— aseguró que GTA VI “estableció un nuevo récord para el entretenimiento en cualquier medio y se convirtió en el lanzamiento más grande de la historia”.

Además, los desarrolladores recordaron que la entrega protagonizada por Jason y Lucia obtuvo una calificación de 99/100 en Metacritic gracias a la buena recepción de la prensa especializada, con lo que empató como título mejor valorado de la historia a The Leged of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo 64 que hace dos semanas lanzó un bien valorizado remake para Switch 2.

“Entramos en un nuevo capítulo de Rockstar Games con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y lo hacemos con inmensa gratitud”, dijo Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games. “Nos sentimos profundamente agradecidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes”.

'GTA VI' se desarrolla en Vice City, ciudad inspirada en Miami. (Foto: Rockstar)

‘GTA VI superó estimaciones sobre ventas

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, la producción de GTA VI costó poco más de mil millones de dólares a Rockstar Games y estimaban que podría generar más de 3 mil millones de dólares en sus primeros cuatro meses; sin embargo, superaron la cifra en tan solo un día.

La empresa de monitoreo Sensor Tower también se quedó corta con sus crifras: estimaban que el título habría movido 24.5 millones de copias en preventa con ganancias por 2.36 mil millones de dólares.

Según esta fuente, 75% de las órdenes habían sido mediante PlayStation y 25% para consolas Xbox. Además, estiman que 18% por ciento de los usuarios compró la versión estándar, de menor precio, y que 82% habría optado por la Ultimate, que incluye contenido extendido.

En tanto, Wedbush Securities anticipó el martes que el GTA VI alcanzaría los 3 mil millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año, cifra que alcanzó en sus primeras horas de lanzamiento.

Jason y Lucia son los protagonistas de 'GTA VI'. (Foto: Rockstar Games)

Por el momento, únicamente existe la posibilidad de jugar en modo single-player de forma local. Bloomberg prevé que el modo online se desbloqueé hacia 2027. El título no debutó tampoco en PC ni en consolas Nintendo Switch de momento y se desconoce si llegará a estos sistemas pronto.

La saga, que comenzó en 1997, ha vendido en total más de 480 millones de unidades en todo el mundo. GTA V (2013), entrega anterior de la saga, acumula cerca de 235 millones de copias y generó alrededor de 800 millones de dólares en ingresos durante sus primeras 24 horas a la venta, según datos de la compañía.

Con información de Bloomberg y EFE.