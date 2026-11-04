Lanzamiento de ‘GTA VI’: Esto debes saber del videojuego que será diferente para cada jugador

Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de Rockstar Games, incorporará cambios en la manera de interactuar con el mundo abierto y esto ocasionará que la historia de Jason y Lucía sea diferente para cada uno de los jugadores.

En GTA VI importará el aspecto físico de tu personaje, el auto que conduces, las acciones que tome cada uno de ellos para definir el descenlace de cada una de las misiones secundarias, la exploración e incluso la historia principal.

'Grand Theft Auto VI' cuenta con un mundo abierto y personajes personalizables. (Foto: Rockstar)

¿Qué novedades tendrá GTA VI? Así cambiará la jugabilidad

Una de las principales diferencias de Grand Theft Auto VI será la posibilidad de alternar entre Jason Duval y Lucía Caminos mientras se explora el mundo abierto.

La convivencia tendrá consecuencias. Jason y Lucía podrían enviarse mensajes si pasan demasiado tiempo separados e incluso recordar asuntos cotidianos, como cerrar la casa o avisar que se van a dormir. Ignorar esas interacciones puede afectar su relación.

Los jugadores podrán fortalecer el vínculo al explorar Leonida, ir de compras, visitar peluquerías, hacer ejercicio o cometer robos juntos. También podrán caminar de la mano y realizar pequeños gestos, como sostenerse la puerta. Sin embargo, es opcional, informó IGN, quien tuvo acceso a una demostración de uno de los videojuegos más esperados de 2026.

Aunque la cercanía entre ambos puede influir en algunos momentos de la historia, Jason y Lucía continuarán apoyándose en las misiones principales, incluso si su relación no se convierte en un romance.

La apariencia física cambiará según las actividades. Hacer ejercicio en el gimnasio aumentará la musculatura y la fuerza de los protagonistas, mientras que comer en exceso provocará que suban de peso. La alimentación también tendrá efectos positivos en su salud.

Las actividades disponibles incluirán jugar billar, minigolf, practicar kayak, visitar el zoológico, bucear, saltar en paracaídas y acudir al gimnasio. Los jugadores también podrán estudiar animales y registrarlos en una lista, como sucedía en Red Dead Redemption 2.

También regresará el nivel de búsqueda de seis estrellas, después de que GTA V lo redujera a cinco. Escapar de una estrella será relativamente sencillo, pero llegar a seis provocará persecuciones más complicadas. A partir de tres estrellas, huir en automóvil por las calles estrechas y transitadas de Vice City será difícil, por lo que correr, saltar, trepar y utilizar callejones podría ser una alternativa.

La policía podrá identificar el rostro, la ropa y el vehículo de los sospechosos. Esos datos aparecerán mediante íconos debajo del nivel de búsqueda. Cambiar de peinado permitirá modificar la apariencia física, pero no será suficiente para evadir a los agentes: será necesario cambiarse de ropa por completo. Por eso, guardar prendas de repuesto tendrá una utilidad más allá de la personalización.

Utilizar una máscara durante un delito y quitársela al escapar podría evitar que las autoridades reciban una descripción del rostro, incluso si existen cámaras de seguridad. También será importante abandonar un automóvil identificado y cambiarlo por otro.

Otra novedad será el Perfil Criminal en GTA VI. El comportamiento influirá en la manera en que el mundo reacciona ante los protagonistas y podrían afectar la historia. La violencia innecesaria y el caos tendrán consecuencias, pero también acciones cotidianas como tirar la basura en su lugar.

Robar un vehículo ya no será tan sencillo como antes pues los automóviles estarán clasificados por categorías. Para acceder a los modelos más antiguos bastará con herramientas sencillas, como una varilla de apertura; los vehículos modernos necesitarán dispositivos más avanzados, como un clonador de llaves.

Los vehículos entregados dañados perderán valor al venderse y algunos tendrán sistemas de rastreo capaces de alertar a la policía.

Las decisiones tendrán un papel importante en la aventura. Algunas elecciones pequeñas se acumularán y podrían provocar consecuencias mayores, mientras que otras tendrán efectos inmediatos.

¿Cuándo sale ‘GTA VI’? Fecha de lanzamiento y plataformas

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La descarga anticipada comenzará el 10 de noviembre. En PlayStation 5 estará disponible desde la medianoche, de acuerdo con el horario local; en Xbox Series X|S iniciará a las 00:00 horas GMT (6:00 p.m. del tiempo del centro de México).

Las versiones físicas comenzarán a llegar a tiendas a partir del 12 de noviembre, pero las cajas incluirán un código de descarga en lugar de un disco.

¿Cuánto espacio ocupa ‘GTA VI’?

Rockstar Games informó que la precarga de GTA VI requerirá hasta 212 GB de almacenamiento, aunque el espacio puede variar dependiendo del dispositivo. La compañía recomendó revisar la capacidad disponible antes del 10 de noviembre, fecha en que comenzará la descarga anticipada.

'GTA VI' se desarrolla en la ciudad ficticia Vice City. (Foto: Rockstar Games)

¿Cuánto cuesta ‘GTA VI’ en México?

El precio del nuevo videojuego cambia según la consola y la edición. En Microsoft Store, la versión estándar para Xbox aparece en mil 499 pesos, mientras que la Ultimate Edition cuesta mil 879 pesos.

En PlayStation Store México, la edición estándar tiene un precio de mil 292.24 pesos y la Ultimate Edition se vende por mil 619.83 pesos. Los precios pueden cambiar de acuerdo con las actualizaciones de las tiendas digitales.