El efecto Grand Theft Auto VI llega antes: Ventas de Play Station 5 se disparan 22% en septiembre

Sony cuenta con un ecosistema de consolas mucho más popular, y la PS5 Pro se considera la mejor manera de disfrutar del nuevo juego. (Sitio web de Play Station y Grand Theft Auto VI).

Según nuevos datos de Circana, las ventas de PlayStation 5 de Sony Group Corp. en Estados Unidos aumentaron un 22% en septiembre, a medida que los consumidores se preparaban para el inminente lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Los ingresos por la venta de ese hardware aumentaron un 43%, convirtiendo a la compañía con sede en Tokio en la que más gana entre los fabricantes de consolas, según descubrieron los investigadores.

Este crecimiento se vio impulsado por el aumento de precios durante el último año y la popularidad de la mejorada PS5 Pro.

Con un precio de 900 dólares, esta consola mejorada ya está agotada o se puede encontrar en cantidades limitadas en tiendas online de todo el mundo, como Amazon, Best Buy, MediaMarkt y Yodobashi Camera.

Disponible únicamente para las consolas de Sony y los dispositivos Xbox de Microsoft Corp., se espera que GTA 6 venda millones de copias y bata récords en la industria de los videojuegos tras su lanzamiento el 19 de noviembre.

Sony cuenta con un ecosistema de consolas mucho más popular, y la PS5 Pro se considera la mejor manera de disfrutar del nuevo juego y sus gráficos de alta fidelidad antes de su lanzamiento para PC.

La expectación se disparó gracias a un cortometraje exclusivo de Netflix basado en el juego, que encabezó las listas de popularidad del servicio de streaming en septiembre, e incluso el director de Twitch, Dan Clancy, advirtió a los estudios de videojuegos que esperaran que toda la atención durante estas fiestas navideñas se centrara en GTA 6 .

Para Sony, GTA 6 está impulsando las ventas de una plataforma de consolas que tiene casi seis años y se acerca al momento de lanzar una sucesora.

Al igual que otras empresas del sector, la compañía se enfrenta al desafío de los elevados precios de la memoria, que han reducido los márgenes de beneficio de cada nuevo sistema producido.

Circana descubrió que las ventas de la consola Switch 2 de Nintendo Co., con sede en Kioto, cayeron un 14 % en septiembre de este año en comparación con el mismo mes del año anterior, tras la subida de precio que también implementó la compañía.