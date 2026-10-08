¿Qué pasa con PlayStation? Esto sabemos de sus polémicas, jailbreak y más

Desde el anuncio del final del formato físico, PlayStation ha enfrentado numerosas protestas en redes sociales y, poco más de tres meses después, la polémica continúa.

En las últimas semanas, se han reportado nuevos métodos de hackeo de consolas, así como proyectos que buscan desarrollar emuladores estables. Pero, ¿de dónde proviene toda la polémica?

El fin del formato físico en PlayStation: Así se originaron las polémicas

Las polémicas relacionadas con PlayStation comenzaron el 1 de julio pasado, cuando la empresa anunció mediante su blog oficial que, a partir de enero de 2028, detendría la producción de nuevos juegos en formato físico.

Esta decisión no cayó bien en un buen sector de la comunidad de PlayStation ni del gaming en general. Desde entonces, las publicaciones de la empresa y de sus sedes en distintas partes del mundo se han llenado de protestas. Y es que un sector de los usuarios exige poder elegir el formato de sus juegos y considera que esta decisión representa un golpe para la preservación de este tipo de obras.

A esta noticia se sumó otra decisión polémica: el anuncio del cierre paulatino de las PlayStation Store —tiendas virtuales— de PlayStation 3 y PS Vita. Para muchos usuarios, la medida resultaba incongruente en medio del anuncio del fin del formato físico en el ecosistema.

El 31 de julio, la directora financiera de la empresa, Lin Tao, dijo durante una llamada de presentación de resultados con inversionistas que avanzaban “con cautela” hacia un ecosistema 100% digital. También aseguró que no creen que el movimiento afecte financieramente a la compañía, pese al descontento de parte de la comunidad.

“No creemos que la interrupción de la producción de discos vaya a tener un impacto negativo en nuestro negocio. Sin embargo, los usuarios y los jugadores sienten apego por este formato, y debemos pensar cómo responder a esos comentarios”, declaró la directiva, de acuerdo con una transcripción recuperada por Ars Technica.

Las protestas digitales también se trasladaron al terreno legal. En agosto, cuatro usuarios de California demandaron a PlayStation al alegar que su tienda digital presenta las transacciones como compras, cuando en realidad se trata de una ‘licencia de uso’.

Otro golpe para la comunidad de PlayStation: La separación de Hideo Kojima

Aunque se trata de un movimiento independiente, un sector de la comunidad de la empresa japonesa manifestó aún más descontento luego de que se anunciara que PlayStation Studios se separaría del proyecto Physint, del aclamado diseñador Hideo Kojima.

En enero de 2024, se anunció que Kojima Productions y PlayStation trabajarían juntos en Physint. Además de ser el nuevo y ambicioso proyecto de Kojima, se trata de un ‘sucesor espiritual’ de Metal Gear, una de las franquicias más queridas del subgénero de sigilo y acción táctica que el japonés diseñó, dirigió y produjo durante su etapa en Konami.

De acuerdo con una entrevista de Kojima para The Washington Post, a mediados de junio de este año Sony comunicó a su estudio que dejaría de financiar el proyecto. En julio, el diseñador participó en el festival de cine Il Cinema in Piazza, en Italia, donde expresó su preocupación por el fin del formato físico, no solo en los videojuegos, sino también en otros medios como las películas, así como por los problemas de distribución o acceso que podría ocasionar.

Sin embargo, el caso de Physint no se hizo público hasta septiembre, cuando PlayStation anunció su separación del proyecto y su competidor, Xbox, reveló que se haría cargo de él.

“A mediados de junio de este año, recibimos inesperadamente una notificación de PlayStation Studios en la que nos informaban que cancelarían el proyecto”, explicó Kojima en X. “En el curso de buscar asesoramiento y llevar a cabo negociaciones con personas de muchos campos, encontramos en Xbox un socio con el que compartimos una visión común para el futuro”, agregó.

Aunque se desconocen con exactitud las razones que llevaron a PlayStation a intentar cancelar Physint, la decisión representó otro movimiento que no cayó bien entre su base fiel de usuarios.

Jailbreak, emuladores y ofertas inesperadas: El reciente capítulo de la polémica de PlayStation

Desde finales de septiembre y principios de octubre, han ganado popularidad diversos proyectos relacionados con el ‘hackeo’ de PlayStation 5.

Uno de los más populares se llama Relapse, un exploit que promete hacer jailbreak en los más recientes sistemas de PlayStation; es decir, permite liberar el sistema para ejecutar aplicaciones ajenas a la PS Store, correr emuladores de diversas consolas —incluso de Nintendo o Xbox— y modificar programas que ya funcionan en la consola.

La particularidad de este método de hackeo radica en que puede ejecutarse en versiones de actualización de hasta la 13.60, lanzada en julio pasado, antes de la versión 14.00, implementada en septiembre.

Junto con este desarrollo, se han publicado y popularizado en redes sociales diversos proyectos de emuladores de PlayStation 5 para PC, así como versiones de juegos que buscan ejecutarse de forma nativa.

Más allá de los intentos habituales de los hackers por romper la seguridad de los dispositivos, usuarios en redes sociales han interpretado los avances de estos proyectos como una forma de protesta contra PlayStation por las polémicas de los últimos meses.

En medio de la viralidad de los videos relacionados con el tema, PlayStation lanzó una serie de descuentos en su PS Store, donde, al menos durante unas horas, se pudieron conseguir títulos populares a precios extrañamente bajos. De acuerdo con el sitio especializado LevelUp, estos fueron algunos: