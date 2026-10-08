Acceso gratuito, Calvin Harris, Xavi y más: ¿Cuándo es el Festival del Globo 2026 y qué artistas habrá?

El Festival Internacional del Globo 2026 se llevará a cabo del 13 al lunes 16 de noviembre. (Foto: Citlalli Espejel)

¡El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 ya tiene fecha y su cartel musical confirmado! La nueva edición reunirá a más de 200 globos aerostáticos de 25 países y contará con artistas como Calvin Harris y Xavi, en cuatro días de música y espectáculos en León, Guanajuato.

El festival se llevará a cabo del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, con música electrónica, regional mexicano, cumbia y pop, además de actividades para toda la familia, despegues de globos, shows nocturnos y un día de acceso gratuito.

Además, el comediante, actor y conductor Omar Chaparro será el anfitrión del Festival Internacional del Globo. También estará acompañado por Andrea Escalona, conductora de televisión y actriz mexicana.

Galilea Montijo, Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, Guanajuato, y organizadores asistieron realizarron el lanzamiento del Festival Internacional del Globo 2026. (Foto: Citlalli Espejel)

¿Qué artistas estarán en el Festival Internacional del Globo 2026?

El FIG 2026 tendrá cuatro experiencias musicales con más de siete conciertos. Aunque todavía faltan cinco presentaciones por anunciar, los organizadores revelaron parte de la programación para esta edición.

Estos son los artistas confirmados para el Festival del Globo 2026:

Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien: protagonizarán una noche dedicada a la música electrónica (EDM), con ritmos para bailar y una producción enfocada en este género.

protagonizarán una noche dedicada a la música electrónica (EDM), con ritmos para bailar y una producción enfocada en este género. Christian Nodal y Xavi: compartirán escenario en una presentación que reunirá a dos generaciones de intérpretes vinculados a la música regional mexicana y los corridos tumbados.

compartirán escenario en una presentación que reunirá a dos generaciones de intérpretes vinculados a la música regional mexicana y los corridos tumbados. Los Ángeles Azules: encabezarán el concierto estelar de la jornada gratuita, con sus éxitos de cumbia para el público.

encabezarán el concierto estelar de la jornada gratuita, con sus éxitos de cumbia para el público. Santos Bravos: llevará una propuesta que combina K-pop y pop latino, dirigida especialmente a las nuevas generaciones.

¿Qué día será gratis en el Festival del Globo 2026?

La inauguración será el viernes 13 de noviembre con una ceremonia a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El acto incluirá el despliegue de la Bandera Monumental y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con los organizadores, también habrá una exposición especial de las Fuerzas Armadas durante los cuatro días del festival... y una de las principales novedades de esta edición será el viernes 13 de noviembre, con acceso gratuito durante el festival.

Ese día, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo de aerostación y del concierto estelar de Los Ángeles Azules sin necesidad de comprar boleto. Sin embargo, el ingreso estará sujeto a la capacidad del recinto, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Es importante señalar que el acceso gratuito será únicamente el viernes 13 de noviembre. Para el resto del festival, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, los asistentes deberán comprar un boleto de entrada. Por ello, te recomendamos consultar los canales oficiales del FIG para conocer las opciones disponibles y adquirir tus entradas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival del Globo 2026?

A pesar de que habrá un día de acceso gratuito, los organizadores anunciaron tres modalidades de boletos, con precios distintos según el horario y las actividades que se quieran disfrutar los asistentes.

Estos son los costos:

Day Pass: 700 pesos. Permite ingresar por la mañana y por la tarde para disfrutar de las actividades correspondientes a ese día.

Permite ingresar por la mañana y por la tarde para disfrutar de las actividades correspondientes a ese día. Vespertino: 600 pesos. Está dirigido a quienes desean asistir al concierto estelar y a la Noche Mágica.

Está dirigido a quienes desean asistir al concierto estelar y a la Noche Mágica. Matutino: 290 pesos. Permite vivir el espectáculo del amanecer y observar el despegue simultáneo de más de 200 globos aerostáticos.

Además, los organizadores anunciaron una preventa especial para los FIG Fans, con dos días a precio especial y sin necesidad de registro previo.