Festival artesanal de café, chocolate y más, edición pan de muerto: Fecha, sede y lo que debes saber

El Festival artesanal de café y chocolate 2026 tiene una edición especial dedicada al pan de muerto. (Foto: Shutterstock/ChatGPT)

El pan de muerto es el protagonista de uno de los eventos gastronómicos que llegarán a la Ciudad de México durante octubre. Se trata del Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026, que reunirá propuestas de diferentes regiones del país.

Durante dos días, los asistentes podrán probar distintas variedades de pan de muerto, además de disfrutar de comida mexicana, bebidas y productos artesanales. El encuentro también contará con actividades relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos, por lo que puede convertirse en uno de los planes para este mes.

El pan de muerto es el protagonista del Festival de café, chocolate y más. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo es el Festival de café, chocolate y más edición pan de Muerto 2026?

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026 se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

El evento tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas durante ambas jornadas. La entrada será libre, por lo que no será necesario comprar un boleto para ingresar.

¿Dónde es el Festival de café, chocolate y más 2026?

La sede será Jalapa 38, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En el lugar se instalarán tres patios con diferentes expositores y dos zonas gastronómicas, donde los visitantes podrán recorrer las propuestas de productores y probar algunos de los alimentos y tipos de café preparados especialmente para esta edición.

¿Qué hay en el Festival de café, chocolate y más edición pan de muerto?

Uno de los principales atractivos será la variedad de pan de muerto, con opciones tradicionales, rellenas y algunas propuestas menos comunes, como el pan negro elaborado con ceniza de totomoxtle.

También habrá recetas representativas de estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato, por lo que los asistentes podrán conocer diferentes formas de preparar este alimento relacionado con el Día de Muertos.

La oferta gastronómica también incluirá tamales de chipilín y poblanos, cemitas poblanas, choripanes argentinos, tortas de pollo con mole de San Pedro Actopan y tortas de bacalao a la vizcaína.

Además de comer y comprar productos artesanales, el festival tendrá diferentes actividades para los visitantes.

Estos son los detalles del Festival Artesanal de café, chocolate y más. (Foto: Captura)

Entre ellas se encuentra un taller de elaboración de cacao en metate, así como actividades para decorar galletas y pintar cerámica para crear una catrina.

También se podrá presenciar el Baile de Madres Porteadoras, en el que mamás cargarán a sus bebés caracterizados como catrines y catrinas.

Si además de probar productos buscas llevarte algo a casa, el festival de comida también será una oportunidad para conocer y comprar directamente las propuestas de los expositores. La oferta incluirá productos artesanales relacionados con el café, el cacao y la temporada de Día de Muertos, por lo que el recorrido puede convertirse también en una opción para surtirte o encontrar algún producto diferente para esta época.

La entrada al Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026 es gratuita.

Cabe destacar que, de acuerdo con CDMX Secreta, los alimentos, bebidas, artesanías y productos que se encuentren en los puestos tendrán diferentes precios dependiendo del expositor y de la escpecialidad de los platillos. Además, quienes realicen compras por 200 pesos podrán participar en una rifa diaria con productos de los expositores o incluso cafeteras.