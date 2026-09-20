Con Grupo Firme, enchilada y salsitas: ¿Cuándo es la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026?

Estos son los detalles de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla. (Foto: ChatGPT/Shutterstock)

Si eres de los que no perdonan unos buenos tacos de cecina, entonces la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026 es tu lugar ideal. El festival de comida ya tiene fecha y cuenta con una cartelera musical encabezada por Grupo Firme.

Además de la gastronomía que caracteriza a este municipio de Morelos, la celebración cuenta con conciertos, jaripeos, lucha libre, actividades culturales y el tradicional Tianguis Grande.

La cecina es un alimento tradicional de Yecapixtla, Morelos. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo es la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026?

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026 se lleva a cabo del 22 al 31 de octubre, por lo que durante 10 días habrá actividades gastronómicas, musicales y culturales.

El Tianguis Grande también es una de las tradiciones de octubre en Yecapixtla y tiene como fecha de referencia el último jueves del mes, donde puedes comprar diferentes platillos típicos mexicanos, así como otros productos, incluso algunos relacionados con el Día de Muertos como flores de cempasúchil.

Eso sí, la cecina es el principal atractivo gastronómico de esta celebración. Se trata de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado antes de llegar a los establecimientos donde se prepara y comercializa.

Durante la feria, los visitantes podrán encontrar diferentes preparaciones, como la enchilada, y acompañamientos para disfrutarla, además de otros productos de la gastronomía regional.

La estrella de la feria en Yecapixtla es la cecina, tanto normal como enchilada. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuándo se presenta Grupo Firme en Yecapixtla 2026?

Uno de los conciertos más destacados de la Feria de la Cecina será el de Grupo Firme, que se presentará el 29 de octubre en el Megadomo del Recinto Ferial de Yecapixtla.

De acuerdo con la información publicada sobre el evento, el concierto tiene diferentes tipos de boletos, entre ellas entrada general y mesas VIP.

Las entradas se venden en la plataforma Soluticket, las entradas tienen un costo de $770 para acceso general, $22 mil para una mesa VIP para cuatro personas y $66 mil para una mesa VIP para 10 personas.

Cabe destacar que no todos los conciertos dentro de la feria de comida tienen un costo.

¿Qué habrá en la Feria de la Cecina Yecapixtla 2026?

Además de probar la tradicional cecina de res de Yecapixtla, los asistentes pueden disfrutar de diferentes actividades repartidas entre el Megadomo, la Monumental Plaza de Toros y el Teatro del Pueblo.

La programación del festival de comida típica mexicana incluye conciertos, jaripeos, lucha libre, cabalgata, el tradicional brinco del chinelo y otras actividades.

Cartelera del Megadomo

23 de octubre: Moy Bobadilla.

Moy Bobadilla. 24 de octubre: Espinoza Paz.

Espinoza Paz. 25 de octubre: Duelo de acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, El Poder del Norte y Los Invasores.

Duelo de acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, El Poder del Norte y Los Invasores. 29 de octubre: Grupo Firme.

Grupo Firme. 30 de octubre: Sonido Pirata, Famoso, Yambao y Ulises Monroy.

Cartelera de la Monumental Plaza de Toros

22 de octubre: Jaripeo con Los Destructores de Memo Ocampo.

Jaripeo con Los Destructores de Memo Ocampo. 24 de octubre: Mariachi del Divo de Juárez y Guelaguetza.

Mariachi del Divo de Juárez y Guelaguetza. 25 de octubre: Lucha Libre AAA.

Lucha Libre AAA. 26 de octubre: Jaripeo.

Cartelera del Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo también tendrá actividades durante prácticamente toda la feria, con presentaciones musicales que incluyen a Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino:

22 de octubre: Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino.

23 de octubre: Compañía de Danza Talentos y vida, Brayan Romero, Cecy García y Nancy Show.

23 de octubre: Conjunto Costa Azul.

24 de octubre: Alejandro Alonso, Kayas, Orquesta Guayacán.

25 de octubre: Bailando por el mundo, Luli Pampin y Ballet de la Casa de Cultura Yecapixtla.

25 de octubre: Mi nueva Banda El Mexicano.

25 de octubre: Grupo C2K.

26 de octubre: El romance hecho cumbia y Orquesta factor Candela.

27 de octubre: Parranda Vallenata, El Venado Azul y Grupo Mojado.

28 de octubre: Los Mateos y Pelillos de Culiacán.

29 de octubre: Encuentro de diferentes agrupaciones de mariachis.

30 de octubre: Klandestino, La Santa Sede, Interpuesto, Los Kolors y Los Funks.



