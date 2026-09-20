Cartelera de Worlds Collide 2026 con Rey Misterio y CM Punk: ¿Quién pelea en el evento conjunto de WWE y AAA?

Worlds Collide 2026 ya tiene listos sus ingredientes para una noche de lucha libre con cruces poco habituales. Las empresas WWE, AAA y NXT reúnen a varias de sus figuras en una cartelera que mezcla nombres conocidos, duelos de campeonato y enfrentamientos entre estilos distintos.

Rey Mysterio, CM Punk, Penta, Rey Fénix, Dominik Mysterio y El Grande Americano aparecen entre los protagonistas de una función que además promete sorpresas, como una aparición especial.

¿Quién pelea en Worlds Collide 2026? Cartelera del evento de WWE y AAA

La cartelera está integrada por siete combates, además de una aparición especial de Oba Femi.

El combate principal pondrá frente a frente a dos equipos con representantes de WWE y AAA. CM Punk, El Grande Americano y Rey Mysterio hacen equipo para medirse con Omos, Dominik Mysterio y JD McDonagh.

La lucha tiene un ingrediente particular por la presencia de Rey Mysterio y Dominik Mysterio en esquinas opuestas. Además, El Grande Americano llega como el vigente Megacampeón de AAA.

La función también presenta el regreso de los Lucha Brothers, con Penta y Rey Fénix, reunidos para enfrentar a los Perros del Mal.

Con todo esto, el programa confirmado queda de esta forma:

CM Punk, El Grande Americano y Rey Mysterio vs. Omos, Dominik Mysterio y JD McDonagh , lucha de tercias.

, lucha de tercias. Penta y Rey Fénix vs. Perros del Mal , lucha en parejas.

, lucha en parejas. La Catalina vs. Roxanne Pérez , por el Campeonato Reina de Reinas de AAA.

, por el Campeonato Reina de Reinas de AAA. Axiom vs. Mini Vikingo vs. Je’Von Evans vs. EK Prosper , Fatal 4 Way por una oportunidad como retador número uno al Campeonato Peso Crucero de AAA.

, Fatal 4 Way por una oportunidad como retador número uno al Campeonato Peso Crucero de AAA. Las Tóxicas vs. Fatal Influence , lucha de tercias femeniles.

, lucha de tercias femeniles. Dragon Lee vs. Jack Cartwheel , mano a mano.

, mano a mano. Mr. Iguana, La Parka, Mascarita Sagrada y Adelicious vs. Mini Abismo Negro, Brad Baylor, Ricky Smokes y Myka Lockwood, en relevos australianos mixtos.

La función además pone en la mesa un título de AAA en disputa. La Catalina expone el Campeonato Reina de Reinas ante Roxanne Pérez, en uno de los enfrentamientos femeniles más llamativos de la cartelera para el público mexicano.

“Felicidades, Catalina. Qué momento bonito. Disfrútalo porque, en Worlds Collide, voy a demostrarte por qué estoy un paso adelante. Tu momento se acaba ahí”, le dijo Roxanne a Catalina en una intervención durante una entrevista de la AAA.

También hay una oportunidad titular en la división de peso crucero. Axiom, Mini Vikingo, Je’Von Evans y EK Prosper compiten en un Fatal 4 Way para definir al retador número uno al Campeonato Peso Crucero de AAA.

El programa también destaca por la participación de Las Tóxicas, integradas por Flammer, La Hiedra y Maravilla, quienes se enfrentarán a Fatal Influence, con Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid.

Fecha y hora del evento de WWE vs. AAA: ¿Cuándo y dónde será Worlds Collide 2026?

Worlds Collide 2026 se celebra el sábado 26 de septiembre en la Allstate Arena de Rosemont, Illinois, en el área de Chicago.

En ediciones anteriores, el evento se ha podido ver en directo mediante el canal de YouTube de WWE. De momento, no se ha dado a conocer en las cuentas oficiales de WWE o AAA sobre cuál será el canal de transmisión oficial del evento para México.