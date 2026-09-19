Pentaatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denuncia agresión mientras entrenaba: ‘Un hombre me interceptó’

La agresión contra Catherine Mayran Oliver ocurre un mes después de consiguiera tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. (Fotografía. ChatGPT)

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver, triple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, denunció que fue agredida mientras realizaba uno de sus entrenamientos en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México.

La deportista relató en sus redes sociales que los hechos ocurrieron el pasado jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 horas, cuando realizaba su entrenamiento de carrera: “Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo”, explicó.

Oliver consiguió liberarse del sujeto y ponerse a salvo, aunque señaló que sufrió algunas lesiones en la piel durante el incidente.

En la publicación compartió imágenes en las que se observan algunos moretones en el cuello, así como raspones en los codos y las rodillas, producto del forcejeo.

“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”, añadió.

Catherine Oliver explicó que decidió hacer público lo ocurrido para generar conciencia, principalmente entre sus compañeros deportistas y las personas que utilizan espacios públicos para entrenar.

La medallista en los Juegos Centroamericanos también lanzó una alerta para quienes transitan por el Bosque del Ocotal y pidió mantenerse atentos ante cualquier situación sospechosa.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural. Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y denunciemos cualquier conducta sospechosa”, señaló.

¿Quién es la pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver?

Catherine Mayran Oliver Lara es una pentatleta de 25 años, originaria de Tultitlán, Estado de México. Es hermana de Carmen Mayan Oliver Lara, también pentatleta mexicana y seleccionada nacional.

Uno de los primeros logros internacionales de Catherine llegó en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, donde conquistó la medalla de oro en el relevo mixto junto con Lorenzo Macías.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Catherine consiguió la medalla de bronce individual, en una prueba dominada por México: su hermana ganó el oro y Mariana Arceo obtuvo la plata.

Catherine volvió a subir a lo más alto del podio en esa misma justa junto con su hermana Mayan. Las mexicanas consiguieron el oro en el relevo femenil, con mil 284 puntos, por delante del equipo de Centro Caribe Sports y Cuba.

Meses después llegó uno de los mejores resultados de su trayectoria. En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Catherine consiguió la medalla de plata individual, mientras Mayan Oliver se quedó con el oro y obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las hermanas Oliver volvieron a competir juntas en la capital chilena y conquistaron también la medalla de oro en el relevo femenil, con lo que Catherine cerró los Juegos Panamericanos con dos preseas: un oro y una plata.

¿Cómo le fue a Catherine Mayran Oliver en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Su actuación más reciente en una justa multideportiva ocurrió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde subió al podio en las tres pruebas que disputó.

Catherine Oliver consiguió la medalla de plata individual, con mil 381 puntos, a solo siete unidades de la guatemalteca Sofía Cabrera, quien obtuvo el oro.

Posteriormente, conquistó el oro en el relevo mixto junto con Yael Marmolejo. La dupla mexicana terminó con mil 346 puntos y su triunfo representó la medalla de oro número 146 de México en Santo Domingo 2026, con la que el país superó el récord de las 145 preseas doradas obtenidas en San Salvador 2023.

Catherine cerró su participación con otra medalla de plata en el relevo femenil junto con Priscila Espinosa, por lo que terminó Santo Domingo 2026 con tres preseas: un oro y dos platas.

La agresión denunciada por Catherine Oliver ocurrió poco más de un mes después de esa actuación en la justa deportiva. Actualmente, la pentatleta mexicana aparece en el puesto 31 del ranking mundial sénior de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).