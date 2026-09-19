Maru Campos revela más detalles de su reunión con Sheinbaum: ‘Nos hablamos con mucha franqueza’

La reunión entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ocurrió durante la visita de la presidenta a Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló este sábado algunos detalles de la reunión privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez, luego de meses de diferencias entre ambas funcionarias, principalmente por temas de seguridad en el estado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Campos explicó que previamente había enviado una carta a la presidenta Sheinbaum para solicitarle un encuentro durante su visita a Chihuahua y abordar asuntos de relevancia para la entidad.

“Finalmente, el día de hoy, me reuní en privado con la presidenta de la República. Era un encuentro necesario para ambos gobiernos, después de meses de diferencias sobre lo que estamos haciendo en materia de seguridad desde Chihuahua”, señaló.

La mandataria estatal aseguró que durante la conversación ambas hablaron y se escucharon “con mucha franqueza y con firmeza”.

Maru Campos y Sheinbaum acuerdan mejorar comunicación entre sus gobiernos

De acuerdo con Campos, uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación.

“Ambas reconocemos que debemos mejorar nuestros canales de comunicación sin que renunciemos a nuestras convicciones y a las posiciones que ambas defendemos”, afirmó.

La gobernadora sostuvo que, pese a las diferencias entre ambas administraciones, su gobierno mantendrá su postura en materia de seguridad y continuará actuando contra el crimen organizado.

“Le confirmé que mi gobierno seguirá respetando la ley, combatiendo con toda la fuerza y todas las capacidades al crimen organizado”, declaró.

Campos agregó que su administración continuará defendiendo a Chihuahua y cerró su mensaje con una referencia a los principios que, dijo, guían a su gobierno: “somos el gobierno de la vida, de la verdad y de la libertad”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su reunión con Maru Campos?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el encuentro y explicó que uno de los temas abordados fue la coordinación que debe existir entre el Gobierno federal y el estatal, particularmente en Chihuahua.

“Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, se tiene que proceder, y ella estuvo de acuerdo”, declaró Sheinbaum tras la reunión.

La presidenta se refirió así al caso de la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico realizado en Chihuahua en abril, en el que murieron dos agentes identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones relacionadas con la participación de los agentes extranjeros y posibles delitos contra la seguridad nacional.

¿Por qué Maru Campos pidió reunirse con Sheinbaum?

La gobernadora había solicitado el encuentro mediante una carta fechada el 15 de septiembre, en la que planteó abordar asuntos considerados prioritarios para Chihuahua.

Entre ellos se encontraban la seguridad, la situación del agua y las presas, las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 y las cuotas que podrían corresponder a productores chihuahuenses.

Campos también planteó el problema del gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, luego de los cierres registrados desde noviembre de 2024.

La reunión finalmente ocurrió este sábado en Ciudad Juárez, durante la visita de Sheinbaum a Chihuahua como parte de su gira por los estados para presentar los resultados de su segundo año de gobierno.