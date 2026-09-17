Trump va por políticos mexicanos que ‘ayuden’ a cárteles: ‘Traicionan la soberanía de su propio país’

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho avances en la incautación de drogas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo, pero requiere “mucho más”, incluido arrestar y procesar a funcionarios corruptos que han ayudado y promovido a los cárteles, urgió Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

“Si bien mi administración ha protegido con éxito nuestras fronteras frente a una invasión, Canadá y México deben hacer mucho más para detener el flujo de drogas mortales hacia nuestro país”, sostuvo Trump en la determinación presidencial enviada al Congreso estadounidense como parte de su obligación anual para evaluar a los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas.

En el apartado sobre México, reconoció la labor de la gestión de Sheinbaum “por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera compartida”.

También resaltó la cooperación en materia de seguridad y el hecho de que ha ayudado a eliminar a algunos de los capos más notorios del mundo, incluido Nemesio Rubén Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. No obstante, señaló que no es suficiente y que México debe tomar “medidas adicionales”.

“Esto incluye exponer, arrestar y procesar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y promovido a los cárteles, traicionando la seguridad y soberanía de su propio país”, precisó.

Asimismo, consideró que no bastan las inversiones actuales del gobierno mexicano en sus fuerzas de seguridad y que se requieren más recursos para mantener y expandir sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales.

¿Qué mensaje envió Marco Rubio a México por el Día de la Independencia?

En un mensaje de felicitación por el 216 aniversario de la Independencia de México, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recordó que ambas naciones han sufrido “los efectos de una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva sin control y violencia de los cárteles que se permitió arraigar”.

“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a mexicanos comunes a vivir con miedo en sus propios hogares, mientras que las sustancias tóxicas introducidas de contrabando a través de nuestra frontera son responsables de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”.

Aunque dijo que Trump ha realizado esfuerzos históricos para enfrentar directamente estos desafíos, colaborando con México para debilitar y desmantelar de manera agresiva a los grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus intereses criminales, señaló que “todavía tenemos mucho más trabajo por hacer juntos”.