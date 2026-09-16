Desfile de Independencia EN VIVO: Sigue el minuto a minuto de la parada militar

El Desfile Militar comenzará a las 10:00 horas y durará hasta las 14:00 horas.

El Desfile Militar por el 216 aniversario del Grito de Independencia de México arranca en punto de las 10:00 horas de este miércoles 16 de septiembre.

Se trata del segundo Desfile Militar que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a la espera de que brinde un discurso y lidere los honores a la bandera.

Posteriormente, los contingentes saldrán del Zócalo de la Ciudad de México, donde fue el Grito de Independencia, hasta el Campo Marte en el poniente de la capital del país.

Para el Desfile Militar se desplegarán 3 mil 400 elementos en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Si no irás al Centro Histórico a disfrutar del evento, síguelo EN VIVO por El Financiero a partir de las 10:00 horas. Actualiza esta página para obtener novedades.

En la invitación de las autoridades, se observan distintos escuadrones que participarán en el desfile cívico-militar. Además, es posible que aparezcan binomios caninos y ejércitos de otros países.

¿Dónde y a qué hora ver el Desfile Militar 2026?

El Desfile Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México será de 10:00 a 14:00 horas.

Podrás ver el evento en vivo en estas plataformas:

YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum y otras redes sociales.

Canal de YouTube del Gobierno de México y otras de sus redes sociales.

Canal de Cepropie.

Canales 11, 14 y 22 de la televisión abierta.

Calles cerradas en CDMX por el Desfile Militar

Si sales en auto este 16 de septiembre, toma precauciones, ya que el paso del Desfile Militar, por el que suspenderán operaciones en el AICM y el AIFA, provocará cierres en calles del Centro Histórico y el poniente.

Las calles afectadas son:

5 de Mayo.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas, entre el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

Paseo de la Reforma, entre Juárez y el Campo Marte.

Desfile Militar 2026: Alternativas viales en CDMX

Algunas de las alternativas viales, de acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, son:

Avenida Presidente Masaryk .

. Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Constituyentes .

. Chapultepec .

. José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Considera que es posible que haya tráfico en la zona, así que sal con anticipación.