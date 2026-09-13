¿Qué sorpresas prepara la presidenta Sheinbaum para su segundo Grito de Independencia? Esto sabemos

Grito de Independencia 2026: Sheinbaum anunció nuevas arengas y un festejo musical con Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su segundo Grito de Independencia tendrá una modificación respecto a las arengas que tradicionalmente se realizan durante la ceremonia del 15 de septiembre: este año incorporará a nuevos héroes y heroínas.

“Voy a agregar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos eventos”, señaló la mandataria al referirse a la ceremonia que encabezará desde el balcón central de Palacio Nacional.

El Grito de Independencia se llevará a cabo el martes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de personas podrán acudir de manera gratuita para participar en los festejos por el aniversario 216 de la Independencia de México.

La ceremonia de este año será la segunda conmemoración de la fiesta patria encabezada por Sheinbaum como presidenta de México.

¿Cómo fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum?

El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se volvió la primer mujer en la historia en encabezar esta ceremonia cívica, en la que resaltó a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas, a las hermanas y hermanos migrantes.

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!”, gritó la mandataria mexicana.

“¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente, y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó, en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba.

¿Dónde ver y a qué hora será el Grito de Independencia?

La celebración comenzará desde las 20:00 horas con un programa musical en la Plaza de la Constitución. Intocable será la agrupación encargada de cerrar las presentaciones, aunque también participarán distintos artistas y agrupaciones de música mexicana.

El programa contempla la participación de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob, además de los mariachis de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el grupo musical de la Secretaría de Marina.

Intocable será el acto principal de la noche y cerrará el programa musical. La agrupación originaria de Zapata, Texas, interpretará algunos de sus temas conocidos, entre ellos ¿Y todo para qué?, Fuerte no soy, Enséñame a olvidar, Sueña y Aire.

Hasta el momento no se ha informado el horario individual de cada presentación, por lo que se recomienda considerar la llegada antes de las 20:00 horas.

Alrededor de las 23:00 horas se prevé que la programación musical haga una pausa para dar paso a la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por Sheinbaum desde Palacio Nacional. Después se espera el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

La ceremonia podrá seguirse por televisión abierta y mediante transmisiones en internet, incluidos los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube y redes sociales.

Entre las opciones de televisión y transmisión mencionadas se encuentran:

Los canales 11, 14 y 22,

Las Estrellas, Canal 5, TV Azteca y N+ FORO de ViX

YouTube y TV UNAM.



