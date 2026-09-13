Detienen a ‘El Pirrín’, de la Unión Tepito, en CDMX: Le decomisan una granada

Emiliano 'N', 'El Pirrín', fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. (Foto: SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Emiliano ‘N’, alias ‘El Pirrín’, identificado por las autoridades como uno de los objetivos prioritarios de la capital y presunto integrante de La Unión Tepito.

La captura ocurrió en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, donde policías realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a tres hombres que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron ingresar a un inmueble.

De acuerdo con información difundida por Quadratín, durante una inspección preventiva los agentes localizaron a uno de los hombres una granada de fragmentación y un arma de fuego. A los otros dos les encontraron 200 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

Junto con ‘El Pirrín’ fueron detenidos Yoneiber Alexander ‘N’, de 18 años y nacionalidad venezolana; Christian Rodrigo ‘N’, de 15 años, y Rafael ‘N’, de 38 años, identificado como padre de Emiliano ‘N’ y quien presuntamente intentó impedir el aseguramiento.

¿Quién es ‘El Pirrín’ y por qué era objetivo prioritario de la SSC?

Emiliano ‘N’, alias ‘El Pirrín’, es señalado por las autoridades capitalinas como presunto integrante de La Unión Tepito y como uno de los objetivos prioritarios de seguridad en la Ciudad de México.

Presuntamente participó en un ataque armado ocurrido en febrero de 2025 en la colonia Penitenciaría, donde murieron cuatro hombres. También se le relaciona con otro ataque registrado en enero de 2024 en la colonia Morelos, en el que murió otra persona.

‘El Pirrín’ cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de homicidio calificado.

La identificación de Emiliano ‘N’ como objetivo prioritario también aparece en información difundida previamente por la SSC. En 2025, reportes de la propia Secretaría lo ubicaron entre los generadores de violencia vinculados con La Unión Tepito que habían sido detenidos durante la administración.

Así fue la detención de ‘El Pirrín’ en Venustiano Carranza

Los policías realizaban recorridos sobre la calle Ferrocarril de Cintura, en la colonia Zona Centro, cuando observaron a tres hombres que adoptaron una actitud que los agentes consideraron sospechosa e intentaron ingresar a un inmueble.

Los uniformados realizaron una inspección preventiva. Fue entonces cuando localizaron una granada de fragmentación y un arma de fuego entre las pertenencias de uno de los hombres, mientras que a los otros dos les encontraron 200 envoltorios con características similares a los utilizados para contener cocaína.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica.