¿Qué incluye el boleto más caro de la NFL en México? Precios de los paquetes VIP de 49ers vs. Vikings

Los paquetes VIP para el partido entre 49ers y Vikings en el Estadio Banorte alcanzan los $19,400 pesos. (Fotos: IA / NFL)

Hay boletos que te llevan al estadio y otros que prácticamente convierten el partido en una experiencia aparte. Para el regreso de la NFL a México, con San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings, el Estadio Banorte tendrá opciones que van desde las localidades generales hasta espacios donde la cercanía con el campo, la comida y las bebidas forman parte del paquete.

Para ver el partido de 49ers vs. Vikings, el detalle está en que el boleto más caro no necesariamente se vende por tener “el mejor asiento” a secas. Hay paquetes VIP a pie de campo, salas privadas y lugares en la línea de 50 yardas, con precios que alcanzan los 19 mil 400 pesos.

El partido se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Banorte.

Con 3 envíos de anotación de Purdy, 49ers aplastaron a Rams 27-7 en 1er partido de la NFL en Australia (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake). (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

¿Cuánto cuestan y qué incluyen los paquetes VIP de la NFL en México 2026?

Los paquetes VIP de la NFL en México 2026 tienen precios que arrancan en 8 mil 928 pesos por boleto. Las opciones cambian de acuerdo con la ubicación dentro del Estadio Banorte y los servicios de hospitalidad incluidos.

El precio más alto corresponde a tres alternativas con un costo de 19 mil 400 pesos: El Chairman’s Club ofrece asientos ubicados en la zona de la línea de 50 yardas, mientras que el Tunnel Club y el Locker Club se encuentran a nivel de campo. En el caso de Super Seats, el boleto permite acceder al Azteca Club o al Mezzanine Club.

Los precios de estos boletos VIP de la NFL ya incluyen cargos por servicio. Además, se aplicará un cargo de procesamiento de 50 pesos por orden una vez que los boletos sean seleccionados y agregados al carrito.

Lista de precios para 49ers vs. Vikings en Estadio Banorte

Además de los paquetes VIP, la NFL dio a conocer la lista de precios de los boletos para 49ers vs. Vikings. Las localidades generales van de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, dependiendo del nivel y la zona del Estadio Banorte.

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tendrán un rango de precios de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial de la NFL. (Foto: Instagram / @nflmx).

¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL en México?

La preventa de 49ers vs. Vikings comienza este 14 de septiembre. El calendario contempla una primera etapa exclusiva para tarjetahabientes de American Express, seguida de la preventa para clientes Banorte y, finalmente, la venta general. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.

El regreso de la NFL a la Ciudad de México forma parte de un acuerdo que contempla inicialmente tres partidos de temporada regular, uno en cada año entre 2026 y 2028.

“Estamos muy contentos de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró en su momento Arturo Olivé, director general de NFL México.

El encuentro de 2026 será el sexto partido de temporada regular de la NFL disputado en este recinto. Antes se realizaron juegos en México en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Los 49ers tienen una relación particular con la historia de la NFL en México, pues participaron en el encuentro de 2005 frente a los Arizona Cardinals, considerado el primer partido internacional de temporada regular en la historia de la liga. En 2022, San Francisco regresó a México y derrotó a los Cardinals por 38-10.

¿Cómo son los paquetes Hospitality de 49ers y Vikings?

Además de los paquetes VIP del Estadio Banorte, OnLocation lanzó experiencias Hospitality para el partido de la NFL en México.

Los paquetes se vendieron en un rango de 1,095 dólares (alrededor de 18,615 pesos mexicanos), hasta 3,995 dólares (unos 67,915 pesos), con opciones como acceso al partido, actividades previas de los 49ers o Vikings, tres noches de hospedaje, hospitality oficial y transporte redondo.