Domingo de contingencia ambiental: Estas son las recomendaciones para cuidar tu salud

Una de las recomendaciones de la CAMe ante la contingencia es evitar las actividades al aire libre y cuidar principalmente a la población vulnerable.

Este domingo permanece la contingencia ambiental en la CDMX y los municipios metropolitanos del Estado de México, además del programa Hoy No Circula, debido a la concentración de contaminantes, dio a conocer la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe).

Además, un sistema de alta presión en el centro del paía, la debilidad del viento y la temperatura máxima de hasta 26 grados se favorecerá que durante el resto del domingo 13 de septiembre se acumulen contaminantes y la formación de ozono, por lo que la calidad del aire en la región será de Mala a Muy Mala.

Ante esta situación, el programa Hoy No Circula aplicara para:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Automóviles de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los autos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Del mismo modo, las autoridades metropolitanas hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta al siguiente comunicado, que será a las 15:00 horas, así como a tomar medidas de cuidado personal de la salud.

¿Qué medidas y recomendaciones da la CAMe a la población?

Ante los índices contaminantes en el Valle de México, la CAMe emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud de la población. Una de ellas es evitar estar expuestos en los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, principalmente adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Se pide también posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos en el mismo horario.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Cómo puedes ayudar para reducir las emisiones contaminantes?

Aunque es fin de semana y un día en que hay demasiado movimiento urbano en el Valle de México, las autoridades ambientales piden facilitar el trabajo a distancia, así como hacer las compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Si vas a cargar gasolina para el auto, se pide hacerlo después de las 18:00 horas y no cargar más combustible una vez que la pistola se haya detenido.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Y desde el baño y la cocina, reducir el tiempo en la ducha, a un máximo de cinco minutos y utilizar tapas en las ollas o sartenes al cocinar.