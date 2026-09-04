GP de México y desfile de Día de Muertos dispararían precios récord en hoteles de la CDMX

Los hoteles en la Ciudad de México podrían llegar a récords de precios durante el Gran Premio de México.

El Gran Premio de México , que se celebrará del 30 de octubre 1 de noviembre, es el evento deportivo que más turismo atrae para la Ciudad de México , con un promedio de ocupación alto y estable a lo largo de sus ediciones, además de un precio de tarifa por noche que en promedio alcanzó poco más de 3 mil pesos, pero que, en su nivel más alto, superó los 6 mil 150 pesos, un costo sólo superado durante el partido inaugural del Mundial 2026 de junio pasado.

El año pasado la ocupación promedio en los hotele s de la capital alcanzó el 76.4 por ciento, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCDMX), aunque en el 2022 se registró un récord de 85.3 por ciento de ocupación en promedio.

La carrera de la Fórmula 1 en México se realizará el último fin de semana de octubre, en donde se empalmará con el Desfile de Día de Muertos , que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, atrayendo a millones de visitantes.

Esta combinación podría disparar las tarifas hoteleras de la capital hasta máximos no vistos hasta ahora, dejando atrás los precios pagados por los fanáticos del fútbol en junio pasado.

“Es la tarifa promedio diaria lo que realmente destaca durante la F1; ningún otro evento recurrente ni siquiera se le acerca”, apunta Emile Gourieux, director regional de ventas de la firma de análisis de la industria hotelera STR (Smith Travel Research), una filial de CoStar.

Los datos revisados por El Financiero detallan un par de tendencias: solo el partido inaugural del Mundial 2026 , en donde se enfrentó México contra Sudáfrica, alcanzó un pico de tarifas promedio más alto -403 dólares- que en las dos ediciones pasadas de la Fórmula 1 en el país, pero la tasa de ocupación se mantiene constante por arriba del 90 por ciento a lo largo del evento del automovilismo.

No obstante, la ocupación hotelera en la metrópoli para dicho partido inaugural fue de 10 puntos inferior a la registrada durante las noches de F1 en los últimos años, en donde 9 de cada 10 cuartos de hotel están ocupados.

Según datos de STR, el encuentro inaugural del Mundial 2026 generó mejores resultados en cuanto a tarifas hoteleras en la Ciudad de México, con precios promedio de noche de 403 dólares (alrededor de 6 mil 800 pesos).

En las dos ediciones anteriores, los costos de las noches de hotel en la capital alcanzaron los 332 y los 379 dólares.

“En CoStar y STR prevemos que la coincidencia de la F1 con el Día de Muertos impulsará la demanda y el precio promedio a niveles aún más altos que en años anteriores”, previó Gourieux.

El Gran Premio, adicionalmente, es uno de los acontecimientos que generan mayor derrama económica para la capital del país.

(El Financiero)

Acelera récord

Solo en la última edición, el Gobierno de la Ciudad de México estimó que al menos 20 mil millones de pesos se gastaron durante las actividades del automovilismo. A un par de meses de la realización del evento, las tarifas y la previsión de ocupación hotelera para el fin de semana de la competencia están acelerando.

Según datos de la propia consultora STR, a mediados de agosto, los registros en libros muestran que las reservas para las fechas de la Fórmula 1 están casi 10 puntos arriba de lo reportado en el mismo periodo del año anterior, con un avance del 60 por ciento.

Los datos disponibles muestran que la demanda está comenzando a concentrarse en ese fin de semana, por lo que los registros de ocupación hotelera para esas fechas tendrían un efecto directo sobre las tarifas, que irían al alza aprovechando el Editora: Karla Rodríguez Coeditora: Arantzatzú Rizo Coeditora Gráfica: Ana Luisa González Diseñadora: Arantza Clavellina interés de los viajeros.

“Dada la tendencia a plazos de reserva más cortos observada en otros eventos, es seguro que la ocupación aumentará considerablemente a medida que se acerque la fecha de la carrera. Dado que esto seguirá presionando las tarifas al alza, no nos sorprendería ver un nuevo récord histórico de tarifa promedio en la Ciudad de México este año durante la F1”, agregó el directivo regional de STR. Según la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), los giros comerciales que se benefician de la realización de este evento son tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

Chapultepec-Polanco, el corredor más favorecido por demanda hotelera

El corredor hotelero a lo largo de Paseo de la Reforma es el que más se beneficia de la realización del Gran Premio de México .

Según un documento de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, este corredor es el que mejores precios promedio por noche ha logrado durante el último lustro, toda vez que en esta zona se ubican varios de los hoteles de lujo de la capital.

La edición del 2022 fue la que mejor nivel de costo de hospedaje por noche alcanzó en dicha zona de alojamiento, con casi 8 mil pesos por habitación.