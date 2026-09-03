¿SEAT desaparece? Esto sabemos de la decisión de VW sobre el futuro de una de sus marcas

El futuro de SEAT se puede decidir en las próximas horas en caso de que VW ponga fin a la historia de la marca española de autos.

¿SEAT desaparece? Una de las dudas de la industria automotriz podría resolverse en las próximas horas, durante la reunión del consejo de administración de Grupo Volkswagen (VW) propietario de la firma española de autos.

Un reporte del diario financiero alemán WirtschaftsWoche indica que Volkswagen descontinuará la marca SEAT, que vende autos como Arona e Ibiza, a más tardar a finales de 2029, de acuerdo con un documento confidencial dirigido al consejo de supervisión de Volkswagen.

“La marca SEAT desaparecerá de manera ordenada y rentable a más tardar a finales de 2029”, señala el documento, según WirtschaftsWoche.

El medio alemán agrega que un portavoz de Volkswagen declinó hacer comentarios sobre los detalles de los documentos.

¿Por qué VW analiza el fin de la marca SEAT?

La decisión de poner fin a la historia de SEAT respnode a los ajustes de costos del Grupo Volkswagen. Según WirtschaftsWoche, VW quiere retirar del mercado la marca para centrarse en Cupra.

Hasta ahora, los reportes indican que el consejo de supervisión de Volkswagen deberá votar este viernes 4 de septiembre la continuidad de SEAT y un paquete de recortes planteado por la cúpula del grupo alemán.

¿Fin de SEAT afectaría a Cupra?

El documento revelado por el diario alemán WirtschaftsWoche señala que si VW decide terminar la historia de SEAT, eso no afectaría las operaciones de Cupra, la cual continuará con sus operaciones de manera normal.

Actualmente, el catálogo de autos de Cupra en México se conforma principalmente por camionetas SUV: Ateca, Terramar, Formentor y el Cupra León, que es un hatchback.

A nivel global, el catálogo de Cupra es más grande, puesto que se agregan autos como Raval, Born, ambos eléctricos, así como el Cupra Tavascan.

Las operaciones de Cupra no se verían afectadas en caso de que VW decida desaparecer a SEAT. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

SEAT dice que su fin no es una decisión tomada

A través de un comunicado enviado a la agencia de noticias EFE, SEAT señaló que no se ha tomado “ninguna decisión” y que informará de “cualquier decisión estratégica” que afecte a la empresa una vez que hata “llegado el momento”.

“Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, SEAT SA, estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación”, aseguró la compañía, que cuenta con las marcas Cupra y SEAT.

“El contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año. Por eso, el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el grupo para reforzar su competitividad y eficiencia”, agrega la firma.

El comité de empresa de SEAT considera “inaceptable” que la histórica marca pueda desaparecer y por ello ha apelado a las administraciones públicas a evitarlo.

Fin de SEAT es una amenaza para la planta de Martorell

Si Volkswagen confirma la desaparición de SEAT para finales de 2029, ello supondría una seria amenaza para la planta de Martorell, en Barcelona, la mayor de España, puesto que fabrica los modelos SEAT Arona, Ibiza y León.

Aunque la planta de Martorell ha estrenado este año la plataforma eléctrica y ya fabrica los eléctricos Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, los sindicatos de SEAT insisten desde hace tiempo en que necesita una segunda plataforma eléctrica para blindar su futuro.

¿Qué pasará con los dueños de un SEAT si VW desaparece la marca?

El documento revelado por el diario alemán WirtschaftsWoche indica que el plan de Volkswagen prevé garantías para los clientes de la marca española en temas como servicio a los vehículos.

“Se garantizará el apoyo continuo a los clientes existentes, por ejemplo, en materia de servicio, así como el cumplimiento de las obligaciones vigentes”, señala el documento.

VW planea dar apoyo a clientes de SEAT en caso de que la marca desaparezca.

¿Cuántos autos vende SEAT en México?

El reporte de ventas de automoviles en México lleva un registro del desempeño de la marca española. SEAT registró un incremento del 7 por ciento interanual en sus ventas dentro del mercado mexicano durante el periodo comprendido entre enero y julio de este año, cuando vendió 12 mil 746 unidades.

Este desempeño refleja una recuperación operativa para la marca del Grupo Volkswagen, luego de que en el ejercicio del todo el 2025 reportara la entrega de 21 mil 722 vehículos, cifra que representó una caída del 16.5 por ciento en comparación con las 26 mil 23 unidades desplazadas durante 2024.

SEAT, fundada hace 75 años y posicionada como uno de los referentes industriales de España, opera como la vía de acceso para nuevos consumidores dentro de las marcas del consorcio Volkswagen.

Su oferta comercial en México comprende autos como Ibiza y León, así como la línea de SUV Arona y Ateca.

Con información de Bloomberg y EFE.