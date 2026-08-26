Así es el nuevo VW Cross Sport 2027: menos asientos, más potencia (63)

El Volkswagen Cross Sport 2027 estrena segunda generación con una decisión clara: le quita la tercera fila de asientos a su SUV mediano, pero le pone el motor más potente que ha tenido, un 2.0 turbo de 282 hp. Es, en resumen, tamaño y volumen de carga sin la fila que casi nunca se ocupa.

El segmento de los SUV medianos se construyó sobre una promesa: tres filas y espacio para siete u ocho pasajeros. Eso dejó fuera a un comprador que no es minoría, el que quiere el tamaño pero no necesita esa tercera fila. El Cross Sport nació en 2020 justamente ahí, con más de 220,000 unidades vendidas en Estados Unidos, y ahora renueva.

¿En qué se parece al Tiguan y al Teramont?

Para entenderlo rápido, es como un Tiguan agrandado: comparte plataforma (MQB Evo) y filosofía de diseño con su hermano menor, y la relación se nota apenas uno se acerca. Con el Teramont de siete plazas comparte casi todo, salvo la carrocería diferenciada del poste B hacia atrás y esa última fila que aquí no existe, lo que da espacio a una cajuela enorme.

Frente al modelo de siete plazas es 14 cm más corto, con casi cinco metros de largo, y 53 milímetros más bajo. La diferencia viene de los postes traseros inclinados, que dan una caída tipo fastback sin quitarle el aire de SUV mediano. Los rines de 20 y 21 pulgadas están en todas las versiones, salvo la de entrada, que calza 18, aunque falta conocer la especificación para México.

Volkswagen Cross Sport 2027 vista lateral El Volkswagen Cross Sport 2027 adopta una carrocería más baja y corta que la de su hermano de tres filas, con una caída fastback en la parte trasera. Foto: Volkswagen (James Halfacre)

Diseño exterior

El frente combina faros LED en doble nivel, parrilla superior enmascarada y un cofre de líneas fuertes, con dobles líneas de luz y emblema iluminado que arman una firma nocturna reconocible. Un detalle de proporción llama la atención: el volumen bajo el cofre resulta muy generoso para alojar solamente un cuatro cilindros, herencia de una arquitectura pensada cuando ahí vivía un V6. Atrás, la puerta de cajuela queda al ras de la defensa y las luces cruzan la carrocería replicando la firma delantera.

Volkswagen Cross Sport 2027 vista trasera Sin tercera fila, la cajuela es de las más generosas del segmento. Foto: Volkswagen (James Halfacre)

Interior y espacio

Por dentro la evolución es evidente. Un lazo envolvente unifica la cabina y los materiales dan un salto notorio: madera de acabado real, aunque decorativa (chapa), pieles de buen tacto y ensambles sin holguras ni ruidos. El volante ajusta en altura y profundidad, los asientos llevan memoria eléctrica y arriba en la gama aparecen masaje y memoria para el acompañante. El cuadro de instrumentos digital es modular y suma un head-up display.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2027- Interior Volkswagen Atlas Cross Sport 2027- Asiento- Asientos delanteros con tapicería de alta calidad en tonos negro y marrón. (James Halfacre)

La pantalla central es enorme, del tamaño de una laptop, aunque extrañamos más botones físicos: en la consola hay algunos comandos importantes, pero son pocos, y ajustar temperatura o volumen obliga a desviar la vista. La perilla central compensa al alternar entre volumen y modos de manejo con un gesto directo.

Volkswagen Cross Sport 2027 interior pantalla central La pantalla central es enorme; se extrañan más botones físicos para clima y volumen. Foto: Volkswagen

La segunda fila es el argumento central. El espacio para las rodillas permite cruzar la pierna sin rozar el respaldo delantero y la banca corrida acomoda tres plazas reales, sin túnel de transmisión que estorbe al pasajero central. Hay salidas de aire, puertos USB tipo C, toma de 115 voltios, cortinillas para el sol y techo panorámico para ambas filas. Sin tercera fila, la cajuela es de las más generosas del segmento.

El motor más potente de un Cross Sport

Bajo el cofre está el argumento técnico más interesante. La versión evo5 del motor EA888, un cuatro cilindros turbo de 2.0 litros con inyección directa, entrega 282 hp y 258 lb-pie de par: la cifra más alta que ha tenido un Cross Sport, 13 hp sobre el motor anterior y con promesa de mejor consumo. Se acopla a transmisión automática de ocho velocidades con opción secuencial, tracción delantera de serie y sistema 4Motion disponible en toda la gama. La marca anunció también una variante híbrida para la actualización de medio ciclo dentro de un par de años quizá.

Especificación de EU; falta el dato para México. La unidad que conocimos corresponde a la especificación estadounidense. Las cifras mecánicas generales serán las mismas para México, mientras la configuración final de equipamiento se conocerá con detalle más adelante, ya entrado 2027. Faltan precios y fechas.

En el mercado mexicano el hueco que ocupa está poco disputado: Mazda CX-70, Jeep Grand Cherokee y Ford Edge son las referencias más cercanas, y ninguna resuelve la ecuación igual. Falta ponerlo a rodar para ver qué tal se comporta, pero con lo que vimos de pie junto a él, la fórmula convence.