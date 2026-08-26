Manejamos el VW Taigun 2026: ocho razones para no llamarlo facelift.

El Volkswagen Taigun 2026 llega a México desde 475,990 y hasta 501,990 pesos con una actualización de mitad de ciclo que va más allá de la imagen: cambia la caja de velocidades, la bomba del climatizador y muchos detalles de equipamiento. Volkswagen tenía la excusa perfecta para cambiar unos faros y cobrarnos un facelift completo, pero en lugar de eso, la actualización, aunque no tan obvia a primera vista, se siente nueva desde el primer instante al volante.

Volkswagen Taigun 2026 tres cuartos color Verde Avocado El color insignia Verde Avocado y el techo negro distinguen a la versión GT. Foto: Hablamos Autos (Mao Carrera.)

Las actualizaciones de mitad de ciclo suelen agotarse en un frente nuevo y un par de colores. Esta no. Algunas de estas piezas no se notan en la agencia, pero sí se sienten en el día a día.

¿Qué cambia por fuera y por dentro?

Por fuera, el frente adopta el lenguaje del resto de la gama de SUV de la marca, con los DRL LED de lado a lado sobre la parrilla en la versión tope, faros de proyección y firma diurna arriba. Aparece el emblema GT, denominación que no existía en la gama mexicana, y atrás los grupos ópticos se unen por una línea horizontal roja con emblema retroiluminado. Hay nuevos diseños de rines y un color insignia, el Verde Avocado, que la marca apuesta a convertir en tendencia. El techo negro de la GT integra el panorámico con ajuste de altura en el mismo tono, aunque en nuestro clima ese color calienta más de lo que conviene.

Volkswagen Taigun 2026 vista trasera línea roja Atrás, los grupos ópticos se unen por una línea roja con emblema retroiluminado. Foto: Hablamos Autos (Mao Carrera.)

Por dentro, los cambios están en los detalles. El tablero es de nuevo diseño y las vestiduras se renovaron. La pantalla de 10 pulgadas es semiflotante, la interfaz se actualizó, ahora con App-Connect inalámbrico, y el cuadro de instrumentos es digital. La GT suma volante en piel con costuras rojas, iluminación ambiental del mismo color, acabado interior Total Black y manetas de cambio tras el volante.

Volkswagen Taigun 2026 interior pantalla 10 pulgadas Tablero de nuevo diseño con pantalla de 10 pulgadas y cuadro de instrumentos digital. Foto: Hablamos Autos (Mao Carrera.)

Hay dos cosas que conviene decir. El negro piano de la zona táctil baja del tablero, donde vive el control del climatizador, se raya con el uso y obliga a mirar hacia abajo para confirmar qué función se activó; los comandos de voz ayudan, pero un par de perillas físicas habrían resuelto todo. Y la lista de asistencias se queda en lo básico: radar delantero con control de velocidad crucero, asistente de colisión frontal, cámara de reversa y sensores de estacionamiento, sin cámaras superiores ni asistencias avanzadas.

Espacio y habitabilidad

La segunda fila acomoda dos adultos cómodos y un tercero justo, porque el túnel de transmisión está marcado. Hay salidas de aire traseras sin regulación individual, seis bolsas de aire de serie en todas las versiones y una cajuela de 385 litros, buena para el segmento y ampliable al abatir los respaldos. El techo panorámico cubre la primera fila y la mitad de la segunda, y aporta una amplitud que el tamaño exterior no anticipa.

¿Qué tal el motor y la nueva caja de 8 velocidades?

Lo importante está debajo del cofre y en la transmisión. El motor es el tricilíndrico de 1.0 litros turbo con 114 hp y 131 lb-pie de par, el mismo en las dos versiones. No vibra y ha madurado notablemente: entrega parejo, responde bien al turbo sin lag notorio y compensa la altitud de ciudades altas sin problema.

Volkswagen Taigun 2026- Motor Volkswagen Taigun 2026- Motor tricilíndrico de 1.0 litros turbo con 114 hp y 131 lb-pie de par- Fotos: Hablamos Autos (Mao Carrera.)

El cambio que hace la mayor diferencia es la transmisión: pasa de seis a ocho velocidades, desarrollada y fabricada por Aisin, con una mejora de eficiencia cercana al 6%. Las relaciones cortas abajo ayudan a la salida y las largas arriba relajan el motor en autopista, donde a 2,000 revoluciones en séptima el ruido aerodinámico supera al mecánico. Hay modo Sport y modo manual con las manetas, que cambia solo al llegar al corte de inyección, pero permite jugar un poco. Que un subcompacto del segmento B traiga ocho velocidades es lo destacado, y el dato de consumo lo respalda: la marca declara 18.9 km/l combinado, con 22.5 en carretera y 16.6 en ciudad.

Los otros dos cambios son menos vistosos y muy pertinentes para México. Los frenos traseros son de disco en ambas versiones, una combinación específica para nuestro mercado, pues en India hay tambores en la versión de entrada, bien ahí. Además, la bomba del climatizador es más potente, lo que cobra sentido en Baja California a 35 grados, donde el habitáculo se enfría más rápido, cosa que la generación anterior no lograba del todo bien.

La decisión que no convence del todo

Queda una decisión que no convence del todo. La GT de India monta un 1.5 turbo más potente, pero en México llega con el mismo motor de un litro que la Comfortline. Volkswagen de México afirma que homologar ese motor habría tomado demasiado tiempo, y el argumento tiene sustento porque el 1.5 no está en la gama nacional, donde la marca usa el 1.4 turbo. Aun así, la consecuencia es que la GT no es más potente ni más dinámica que la versión de entrada: es la misma mecánica con mercadotecnia, color y equipamiento. Con ese cambio la denominación tendría todo el sentido.

La suspensión y la dirección se mantienen sobre la plataforma MQB A0-IN, la variante que el grupo adaptó para India. El resultado es un producto conocido que maduró: se maneja mejor, consume menos y resuelve dos necesidades reales de la generación previa. Es mucho más que un lavado de cara, y en un segmento con tantas alternativas eso importa.

Ficha técnica Volkswagen Taigun 2026