‘Tú me dijiste que era amada’: Yolanda Andrade reaparece en vivo durante conversación con Thalía

La conductora Yolanda Andrade compartió una íntima conversación con su amiga, la cantante Thalía, sobre el proceso que enfrenta tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y recordó que las palabras de la también actriz le dieron fuerzas para seguir adelante.

La conductora compartió una transmisión en vivo con la hermana de Laura Zapata, quien este 26 de agosto cumple 55 años. Ambas recordaron momentos de su amistad y Andrade se sinceró sobre los cambios que ha experimentado desde que enfrenta la ELA.

Yolanda Andrade contó que su enfermedad le han provocado emociones como miedo, ira, frustración y cansancio. También recordó que hubo momentos en los que sintió que ya no quería seguir viviendo, pero destacó que le ayudaron muestras de cariño, como el apoyo que ha recibido por parte de Thalía.

¿Qué le dijo Thalía a Yolanda Andrade durante su enfermedad?

En la plática, Andrade agradeció a Thalía por mantenerse cerca de ella y acompañarla durante los momentos más complicados de su enfermedad.

La conductora recordó que la cantante le hizo saber que era una persona amada y que muchas personas, incluso quienes no la conocen personalmente, han mostrado preocupación por ella y han hecho oración por su salud.

“Tú me dijiste que yo era amada y claro, sí me di cuenta que la gente ha sido maravillosa conmigo, gente que ni me conoce”, recordó.

Andrade consideró que esas muestras de cariño se convirtieron en una fuente de fuerza para continuar con su proceso. También agradeció que Thalía comprenda cuando no puede hablar, está cansada o necesita espacio.

Yolanda Andrade recuerda su pronóstico de vida

Andrade también recordó que un médico le habló en algún momento de una expectativa de “un año y medio”. La conductora no precisó cuándo recibió esa estimación ni aclaró si continúa vigente con su estado actual.

Andrade relató que, después de conocer aquella estimación, pensó en la cantidad de cosas que todavía podía hacer. Según su relato, cuando el médico le preguntó por qué consideraba afortunada la situación, ella respondió que tenía tiempo para hacer muchas cosas.

Thalía reaccionó con humor ante el comentario y le dijo: “Hay que darle vuelo a la hilacha”.

Andrade explicó que la experiencia modificó su manera de entender el tiempo y la llevó a concentrarse en vivir. “Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir”.

Estas son las enfermedades que tiene Yolanda Andrade

Yolanda Andrade enfrenta esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras. La presentadora de TV ha hablado públicamente sobre las dificultades que ha enfrentado a partir de este diagnóstico.

Durante la charla con Thalía también mencionó el cansancio, la fatiga y las dificultades para hablar que ha experimentado en el proceso.

Además de la ELA, Andrade enfrenta neuralgia del trigémino, un padecimiento neurológico que puede provocar episodios de dolor facial intenso.

La conductora también reconoció sobre el impacto de la enfermedad en su familia y expresó que cuidar a una persona enferma puede resultar agotador para quienes la acompañan.