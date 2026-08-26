Muere Tim Curry, actor que interpretó a Pennywise en ‘It’, a los 80 años

Tim Curry dio vida a Pennywise en la adaptación de It de Stephen King en los años 90. (Foto: Shutterstock/Unsplash)

Tim Curry falleció a los 80 años. El actor británico, quien saltó a la fama por su papel como la extravagante estrella de The Rocky Horror Show, es recordado por toda una generación por su terrorífica interpretación del payaso Pennywise.

Curry fue el primer actor en dar vida a este icónico personaje creado por el escritor Stephen King,luego de aparecer en la adaptación de It de 1990, que llegó a la televisión en formato de miniserie.

La muerte de Tim Curry fue confirmada por su representante, Marcia Hurwit, con quien el actor había trabajado durante años. Ella habló con el portal especializado en cine Variety, en donde dio algunos detalles al respecto.

¿Qué le pasó a Tim Curry? Esto se sabe sobre la muerte del actor de It

La noticia del fallecimiento del también actor de la serie de televisión Star Wars: La guerra de los clones fue informada primero por el portal TMZ, que conversó con los policías que acudieron al domicilio de Curry.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, los oficiales acudieron al domicilio de Tim cerca de las 11:23 de la noche, aunque no detallaron por qué motivos fueron solicitados.

Marcia Hurwit compartió que Tim Curry murió en paz en su casa de Toluca Lake. Hasta este momento se desconoce cuáles fueron las causas de muerte del actor de It; sin embargo, él tenía algunos problemas de salud previos.

Hasta este momento se desconocen las causas de muerte del actor Tim Curry, quien dio vida a Pennywise en 'It'. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Tim sufrió un derrame cerebral grave en 2012, el cual ocasionó que el actor debiera utilizar una silla de ruedas. A pesar de ello, no se alejó del entretenimiento, ya que continuó su carrera como actor de doblaje.

Health University of Utah indica que los derrames cerebrales se presentan cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre, oxígeno y nutrientes. Estos son ocasionados por dos motivos:

Isquémico: cuando una arteria se bloquea, generalmente por un coágulo.

cuando una arteria se bloquea, generalmente por un coágulo. Hemorrágico: cuando un vaso se rompe y ocasiona sangrado en el cerebro.

En ambos casos, la atención inmediata es vital, ya que cada minuto que el cerebro no recibe oxígeno puede perder hasta dos millones de neuronas, de acuerdo con el portal Health University of Utah.

¿Quién fue Tim Curry, el actor de ‘It?

Tim Curry fue un actor británico reconocido por una trayectoria de más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión. Nació en Cheshire, Inglaterra, en 1946, y comenzó su carrera profesional en 1968 con una aparición en la compañía londinense de Hair.

Durante los años siguientes, participó en distintas obras de teatro hasta que en 1975 alcanzó fama internacional con The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al excéntrico doctor Frank-N-Furter, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Posteriormente, Curry destacó por sus papeles como villano y por su capacidad para interpretar personajes excéntricos. En Annie dio vida a Rooster Hannigan y en Legend interpretó a Darkness, bajo un elaborado maquillaje que requería varias horas de aplicación.

También participó en cintas de comedia y humor, entre las cuales destacan Clue, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, La isla del tesoro de los Muppets, Los Ángeles de Charlie y Scary Movie 2.

En 2012 sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad, aunque continuó trabajando como actor de doblaje. En 2025 publicó sus memorias, Vagabond, donde repasó sus cinco décadas de trayectoria. A lo largo de su carrera recibió tres nominaciones a los premios Tony y una al Emmy.

Con información de EFE.