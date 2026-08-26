¿De qué trata ‘El Camino’ película seleccionada para representar a México en los Oscar?

Al cineasta David Pablos le tomó 10 años llegar al rodaje de 'En el camino', en el proceso consultó investigaciones sobre la vida de los camioneros en México. [Fotografía. Shutterstock, AMACC]

Ya tenemos a nuestro gallo para la próxima edición de los Premios Oscar. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) informó que la película En el camino, dirigida por David Pablos, representará a México en la próxima edición de los premios de la Academia.

La película protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez competirá por un lugar en la carrera hacia la estatuilla dorada. La historia transcurre entre paraderos y carreteras del norte de México, donde ambos personajes emprenden un viaje que transforma su relación.

La producción llega a esta etapa respaldada por su recorrido en festivales internacionales. En el camino se estrenó en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio a la Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion Award.

¿De qué trata ‘En el camino’, la película que representará a México en los Premios Oscar?

En el camino cuenta la historia de Veneno, un joven que vive de manera itinerante en los paraderos y las carreteras del norte de México. Allí vende pequeñas cantidades de droga y ofrece servicios sexuales a camioneros. En uno de esos lugares conoce a Muñeco, un trailero solitario con quien emprende un viaje por carretera.

Lo que comienza como una relación de conveniencia entre los personajes cambia conforme avanzan por las carreteras. La cercanía entre Veneno y Muñeco da paso a una relación íntima y amorosa en un entorno marcado por la dureza de la vida de los camioneros.

Sin embargo, el viaje adquiere un tono más oscuro cuando el pasado de Veneno vuelve a alcanzarlo y amenaza la relación que construyó con Muñeco. La historia combina así el romance con elementos de drama y tensión.

La película retrata a un joven homosexual que recorre las duras rutas carreteras de la frontera mexicana, dentro de un mundo heteronormativo en el que todavía se juzga y castiga la homosexualidad.

¿Quién es David Pablos, director de ‘En el camino’?

David Pablos es originario de Tijuana y es el director de En el camino. Dentro de su filmografía también se encuentra El baile de los 41 (2020), película con la que abordó otra historia relacionada con las realidades de la comunidad LGBT.

El desarrollo de su nueva cinta fue un proceso extenso. Al cineasta le tomó 10 años llegar al rodaje de En el camino. Durante la preparación del proyecto, consultó investigaciones antropológicas como Los hijos del camino, escrito por José María Castro Ibarra, y entrevistó a varios camioneros.

Ese trabajo le permitió acercarse al ambiente en el que transcurre la película y conocer un mundo marcado por códigos de masculinidad y una visión heteronormativa, elementos que forman parte del contexto que rodea la relación entre Veneno y Muñeco.

¿Qué premios ha ganado la película ‘En el camino’?

Antes de convertirse en la representante mexicana rumbo a los Premios Oscar, En el camino tuvo un recorrido internacional que comenzó con su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025.

La película obtuvo el premio a la Mejor Película en Orizzonti (Horizontes), sección dedicada a nuevas tendencias estéticas y expresivas del cine, y también recibió el Queer Lion Award.

A esos reconocimientos se suma su presencia en los Premios Ariel, donde la cinta figura en categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Guion Original.

Ahora, En el camino inicia otra etapa de su recorrido internacional como la elección de México para buscar un lugar entre las nominadas a Mejor Película Internacional en la 99.ª edición de los Premios Oscar, programada para el 14 de marzo de 2027.

Con información de EFE