‘Mi vecino Totoro’ regresa a cines: Fecha del reestreno de la película de Studio Ghibli en México

'Mi vecino Totoro' es una de las películas más emblemáticas de Hayao Miyazaki. [Fotografía. Shutterstock, ChatGPT]

“Me pareció ver a Satsuki y Mei sonriéndonos” en lo alto de la sala de cine. Una de las películas más emblemáticas de Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro, regresará a la pantalla grande en México, lo que será una nueva oportunidad para reencontrarse con el mundo fantástico creado por el Studio Ghibli.

La cinta se estrenó originalmente en Japón en 1988 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las producciones más reconocidas de la animación japonesa. Su protagonista alcanzó tal popularidad que Totoro se transformó en el emblema del estudio creado por el director japonés ganador del Premio Oscar.

La historia es recordada por la forma en que combina la fantasía con temas como la infancia, la familia, la naturaleza y el miedo ante la enfermedad de un ser querido.

¿Cuándo se reestrena ‘Mi vecino Totoro’ y dónde verla en México?

El reestreno de Mi vecino Totoro en México está programado para el 10 de septiembre en salas de Cinemex.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la fecha de preventa para adquirir los boletos ni las salas en las que estará disponible la película.

Este no es el primer regreso reciente de una película de Hayao Miyazaki a las salas de Cinemex. Recientemente, la misma cadena reestrenó Ponyo y el secreto de la sirenita.

¿De qué trata ‘Mi vecino Totoro’, película de Studio Ghibli?

Mi vecino Totoro sigue la historia de Satsuki y Mei Kusakabe, dos hermanas que se mudan con su padre, Tatsuo Kusakabe, a una antigua casa en una zona rural de Japón. El cambio de hogar les permite estar más cerca del hospital donde su madre, Yasuko, se encuentra recuperándose de una enfermedad.

La calma del campo pronto se mezcla con elementos fantásticos. Las niñas descubren pequeñas criaturas que habitan alrededor de su nueva casa y, en una de sus exploraciones, Mei se adentra en el bosque, donde conoce a un enorme y misterioso espíritu al que llama Totoro.

Más adelante, Satsuki también entra en contacto con este mundo mágico y ambas hermanas viven distintos encuentros con las criaturas del bosque. Entre ellas destaca el Gatobús, un enorme ser con forma de autobús que puede desplazarse rápidamente de un lugar a otro.

La historia también aborda situaciones cotidianas desde la perspectiva de las niñas. La preocupación por la salud de su madre, el descubrimiento de un nuevo entorno y su contacto con la naturaleza avanzan de forma paralela a las apariciones de Totoro.

La película fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, mientras que Joe Hisaishi estuvo a cargo de la música. Su estreno en Japón ocurrió el 16 de abril de 1988, el mismo día que La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata.

Con el paso del tiempo, Mi vecino Totoro recibió distintos reconocimientos en Japón. La película fue distinguida por Kinema Junpo y el Mainichi Film Concours, además de recibir un Premio Especial en los Blue Ribbon Awards.

¿Cuáles son las obras más reconocidas de Hayao Miyazaki?

Hayao Miyazaki es un reconocido director, animador, guionista y productor japonés, además de uno de los fundadores de Studio Ghibli, compañía que inició actividades en 1985 y se convirtió en uno de los estudios de animación más importantes de su país.

Antes de Mi vecino Totoro, Miyazaki ya había dirigido títulos como El castillo de Cagliostro (1979), Nausicaä del Valle del Viento (1984) y El castillo en el cielo (1986), esta última considerada la primera película producida oficialmente por Studio Ghibli. Entre las obras más destacadas del estudio se encuentran:

Kiki: Entregas a domicilio (1989)

(1989) Porco Rosso (1992)

(1992) La princesa Mononoke (1997)

(1997) El viaje de Chihiro (2001)

(2001) El castillo ambulante (2004)

(2004) Ponyo y el secreto de la sirenita (2008)

(2008) El viento se levanta (2013)

(2013) El niño y la garza (2023)

Sin embargo, El viaje de Chihiro es la película más reconocida a nivel internacional, ya que en 2003 se convirtió en la primera cinta de animación en un idioma distinto al inglés en ganar el Óscar a Mejor Película de Animación.

Dos décadas después, Miyazaki volvió a obtener el Óscar en esa categoría gracias a El niño y la garza, que recibió la estatuilla en 2024. La Academia también reconoció al cineasta con un Óscar honorífico en 2014 por su trayectoria.

A casi cuatro décadas de su estreno, Mi vecino Totoro sigue siendo una de las películas más emblemáticas de Hayao Miyazaki. Su legado trascendió la pantalla: Totoro pasó de ser una criatura del bosque a convertirse en el rostro de Studio Ghibli y en uno de los personajes más reconocibles de la animación japonesa.