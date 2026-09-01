¡Qué viajezote con las llamas! Decomisan ayahuasca en el AICM; provenía de Perú

Autoridades mexicanas incautaron este martes en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento con aproximadamente 930 gramos de extracto de ayahuasca procedente de Perú, según informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado.

La detección de este alucinógeno, considerado “un riesgo en materia para la seguridad nacional”, fue resultado de las labores de inteligencia aduanera que implementan de manera coordinada la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades federales, el hallazgo de la ayahuasca procedente de Perú ocurrió tras detectar inconsistencias documentales y validar perfiles comerciales sospechosos durante las revisiones operativas y de trazabilidad en la terminal aérea capitalina.

El Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Semar, la Defensa Nacional, la Gobernación y la FGR, destacó que estas acciones conjuntas buscan cerrar el paso a la introducción ilegal de sustancias reguladas o prohibidas que representan un riesgo para la seguridad nacional.

El decomiso refleja el refuerzo de la vigilancia e inspección en los principales puntos de entrada aéreos y marítimos del país por parte de las Fuerzas Armadas y las autoridades aduaneras frente al tráfico internacional de insumos ilícitos y estupefacientes en un contexto de creciente presión sobre la venta de drogas en México.

¿Qué es la ayahuasca?

La ayahuasca es una bebida alucinógena ancestral originaria de la cuenca amazónica, elaborada mediante plantas, la cual contiene dimetiltriptamina (DMT), un potente compuesto psicoactivo de uso medicinal y ritual entre comunidades indígenas cuya regulación internacional restringe su libre comercialización y transporte.

El Instituto Nacional de Salud de Perú señala que la ayahuasca tiene usos medicinales ancestrales. Además, en dicho país “se ha reconocido la práctica de sesiones rituales de ayahuasca como un pilar fundamental de la identidad de los pueblos amazónicos y se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación”.

El Gobierno peruano hizo la declaratoria de los usos tradicionales de la ayahuasca como Patrimonio Cultural de la Nación en 2008.