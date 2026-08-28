Iniciativa de ‘Ley Trasciende’ en CDMX es entregada a Brugada, tras marcha por una muerte digna

La propuesta legislativa fue impulsada por la activista y paciente terminal Samara Martínez, respaldada por investigaciones y más de 200 mil firmas. (EFE).

Decenas de pacientes, familiares y activistas marcharon este viernes por el Centro Histórico de Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia, tras lo que el Gobierno capitalino se comprometió, según los organizadores, a dar prioridad al debate de la denominada ‘Ley Trasciende’, que busca garantizar el derecho a una muerte digna.

La propuesta legislativa, impulsada por la activista y paciente terminal Samara Martínez y respaldada por investigaciones y más de 200 mil firmas, busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico-degenerativos en etapas avanzadas o terminales.

Durante la jornada, los manifestantes se movilizaron hacia las oficinas de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México para sostener un encuentro con la mandataria capitalina, Clara Brugada, a quien entregaron el expediente para impulsar el proyecto a nivel local.

Tras concluir el encuentro, Martínez aseguró que Brugada les expresó su respaldo para avanzar en la discusión.

“Nos dijo que no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo”, afirmó la activista ante los asistentes.

Martínez agregó que existe el compromiso de establecer una ruta de trabajo y señaló que la capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo antes de que el calendario electoral frene los debates.

Durante el recorrido, los legisladores locales Xóchitl Bravo y Fernando Zárate recibieron también el paquete de iniciativas para iniciar su análisis en las próximas sesiones.

La eutanasia, prohibida en México

Actualmente, el marco legal mexicano permite la voluntad anticipada, un mecanismo mediante el cual los enfermos terminales pueden rechazar tratamientos destinados a prolongar la vida, pero prohíbe provocar deliberadamente la muerte mediante la eutanasia activa.

A lo largo de la movilización, los asistentes avanzaron con pancartas y consignas como “¡Muerte digna ya!”, “Mi cuerpo, mi vida, mi libertad” y “Hay una opción y es mi decisión”.

Víctor Cristóbal, diagnosticado con cáncer en el sistema linfático, explicó a EFE el impacto que tiene para los pacientes no disponer de esta posibilidad.

“Los tratamientos son muy dolorosos (...) me gustaría que la gente pudiera terminar su ciclo sin dolor, tranquila y rodeada de su familia”, expresó.

“Es un bien para todos y es un poder de decisión para todos, no es justo ni válido vivir con dolor”, declaró Ana Grimaldo, otra de las asistentes a la movilización.

El debate sobre la eutanasia llegó en abril pasado hasta el Gobierno federal, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, consideró que se trata de un asunto complejo que “tiene que discutirse socialmente” y planteó la necesidad de abrir una discusión amplia entre la ciudadanía y los sectores involucrados.