¿Qué pasó hoy en el AICM? Esto sabemos

Durante el simulacro en el AICM participaron elementos de la FGR, Secretaría de Marina, entre otras dependencias.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se realizó un simulacro bajo la hipótesis de ‘Accidente de aeronave por excursión de pista’, este viernes 28 de agosto.

Dicho evento se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con otras dependencias que operan en el aeropuerto.

El objetivo de dicho simulacro es mejorar la seguridad operacional y reforzar la capacidad de respuesta del personal involucrado en atender este tipo de emergencias.

“La práctica se desarrolló sin afectar las operaciones regulares del aterrizaje y despegue de aeronaves ni a los pasajeros, al realizarse en una zona alejada de las pistas y de los edificios terminales: y fue encabezado por Grupo Aeroportuario Marina, a través de las áreas de Seguridad de la Aviación Civil, Operaciones y la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS, por sus siglas en inglés) del AICM”, dice el comunicado.

Así fue el simulacro por accidente de aeronave en el AICM

En el simulacro participaron la Comandancia General de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación d en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), la FGR, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina.

“Durante el ejercicio se verificó la eficacia de los procedimientos establecidos en el Plan de Respuesta ante Emergencias del AICM y en el Plan de Respuesta a Emergencias de la Unidad de Servicios Aéreos (USAE) de la FGR”, detalló el aeropuerto en su comunicado.

Además, se evaluó el desempeño del personal y los servicios de emergencia, la comunicación y coordinación entre los involucrados, así como la atención a víctimas y familiares.

Dicho simulacro fue anunciado por el AICM a través de sus redes sociales con el fin de avisar a los pasajeros que el evento se realizaría este viernes al mediodía y también para que tomaran las precauciones necesarias.