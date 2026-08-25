Alejandro Speitzer denuncia que saquearon sus maletas en el AICM: ‘Las rompieron, se robaron muchas cosas’

En casos como el de Alejandro Speitzer, se pueden tomar medidas legales con base en la Ley de Aviación Civil. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Alejandro Speitzer, actor de programas como La Rosa de Guadalupe, denunció que dos de sus maletas fueron saqueadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incluso cuando estas contaban con candados.

El también actor de algunos episodios de Como dice el dicho compartió que su principal objetivo es que más personas tomen precauciones al viajar y denuncien cuando se presente una situación como esta.

“Amigos, cuando les llegue a pasar esto, no lo dejen así, porque esta gente sabe que no metemos denuncias”, afirmó en el video en el que explicó cómo sucedieron los hechos y los pasos que siguió una vez que se percató del robo.

¿Qué le pasó a Alejandro Speitzer en el AICM?

A través de sus historias de Instagram, Alejandro Speitzer compartió que se percató de la situación al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México tras un viaje.

Aunque las maletas del actor sí llegaron, estas no contenían todas sus pertenencias, ya que en algún momento tomaron parte de los objetos que estaban dentro de las valijas.

“Estoy llegando de viaje y con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta. No me robaron, me saquearon. Dos maletas, las rompieron, se robaron muchas cosas”, comentó e indicó que esto sucedió incluso cuando tomó las precauciones necesarias.

Alejandro Speitzer aseguró que buscará la forma de encontrar a los responsables por su cuenta. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Las maletas tenían candado y lo rompieron”, aseguró. Ante esta situación, el actor presentó los reportes correspondientes para dar con los posibles responsables del robo e indicó que está buscando la forma de encontrarlos.

“Yo ya estoy dándole seguimiento, metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganas y vamos a trackear para encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”, comentó.

Luego de que el actor brindó su testimonio, indicó que otras personas se acercaron con él para compartirle que han pasado por situaciones similares y que no obtienen respuestas ante sus casos, por lo cual invitó a que se levanten las denuncias correspondientes.

“Me imaginaba que esto pasaba. Tristemente, lo hemos normalizado (...) pero esto solo habla del nivel de corrupción que hay adentro. Entonces, como les dije, hay que denunciar”, comentó.

¿Qué hacer en caso del robo de una maleta?

La Revista del Consumidor explica que la Ley de Aviación Civil y la Procuraduría Federal del Consumidor tienen diferentes maneras de proteger a los viajeros en caso de retrasos, cancelaciones o sobreventa; además, se contemplan indemnizaciones en caso de robo de equipaje.

De acuerdo con la publicación, las aerolíneas están obligadas a dar hasta 17 mil pesos en caso de que el equipaje se haya extraviado o esté dañado:

Equipaje de mano: hasta 9 mil 384 pesos (80 UMA).

hasta 9 mil 384 pesos (80 UMA). Equipaje documentado: hasta 17 mil 596 pesos (150 UMA).

La abogada y creadora de contenido Marcela Torres también explicó, en un video compartido en sus redes sociales, que se puede interponer una demanda penal, debido a que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es territorio federal.

La experta explica que un saqueo de pertenencias como el que vivió el actor de la película México 86 califica como robo e indica que, una vez que se coloca la denuncia correspondiente, se puede solicitar el resguardo de los videos para dar con los responsables, lo cual está fundamentado en el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales.